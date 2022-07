Cele mai multe spargeri au loc în Bucureşti în Sectorul 1. În sectorul 5, deviaţia e printre cele mai mici în Sectorul 5, contrar aşteptărilor oamenilor. Păi ce să îi furi ăluia din Sectorul 5. Du-te frate în sectorul 1, frumos, că ai ce fura", a spus Alfred Bulai la Nod în Papură.

Nicușor Dan demolează Cathedral Plaza. "Soluție tipic românească - Lasă, mă, că plătește statul. Cu ce a greşit cetăţeanul?"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat demolarea clădirii Cathedral Plaza, ca urmare a unei decizii definitive a instanţei.

Jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au vorbit în cadrul emisiunii "Nod în papură" de la DC NEWS despre demolarea Cathedral Plaza, anunţată de primarul general Nicuşor Dan pe Facebook.

"Cazul Cathedral Plaza arată eșecul a două sisteme în România"

"Cazul Cathedral Plaza arată eșecul a două sisteme în România: administrație și justiție. Deci, alaltăieri primarul a semnat nu știu ce ordin că plătește primăria 70 de milioane de euro, bun, nu se știe, poate să fie 100 de milioane, pentru demolarea unui bloc, că așa a zis justiția, că a fost, că nu a fost, de lângă biserica romano-catolică, lângă catedrală. Deci, ori administrația a greșit, justiția a tras de timp, dacă era de blocat trebuia de blocat înainte de costrucție. După ce l-ai construit, în loc să încasezi impozite, taxe, să funcționeze, acum dai bani tu din primărie, ca să îl demoleze. Bucată cu bucată, vă dați seama, va fi sculptură în beton.", a spus Val Vâlcu.

Bulai: De ce pe bani publici?

"A, păi de asta costă atât. Știți care e faza? În principiu, e adevărat, în România mult timp se construiau blocuri și după aceea se cerea autorizație sau era autorizație pentru patru etaje și sunt 13, adică e o realitate asta. Acum însă problema este următoarea: cum faci să elimini poveștile astea? Prima întrebare e mea este: de ce pe bani publici? Adică, stai puțin, că nu a greșit cetățeanul Vâlcu sau Bulai. Nu mă interesează. De ce pe bani publici? Dacă a dat cineva greșit, prost, fals, ilegal autorizația, de ce plătim noi? Ar trebui să plătească acea persoană, care e o firmă, o societate sau careva din administratori. Deci dacă se dorește, n-are decât să se caute. Există o variantă. A doua variantă sigur că nu are autorizație. Prima chestiune este că proprietar are, mă gândesc că are, care ar trebui să răspundă sau oricum își pierd proprietatea, pe care putea să o ia primăria.", a spus Alfred Bulai.

"Da, dar proprietatea aia, deci acolo e un teren de... hai să zic 2-3 mii de mp, 5 mii, dar nu sunt 5 mii. Adică vorbim de două milioane și ceva, de 3 milioane de euro. Păi tu, admițând că rămâi cu acel teren, îl confiști, îl iei ca despăgubire, ai da 70 de milioane pe demolare?", a intervenit Val Vâlcu.

"Soluția tipic românească"

"Problema e întortocheată și veche, în care din câte știu eu e parte și biserica romano-catolică pentru că e veche tare problema. Frate, după 20 de ani poate există niște urgențe în justiția din România, dar se pare că nu. Din ce am înțeles, inițial i-au păcălit, așa au zis pe vremuri, pentru că le-au zis că le-ar da și lor o parte din clădire.", a spus Alfred Bulai.

"Nu cred că i-au păcălit. Au cerut mai mult, că na...", a spus Vâlcu.

"Bun, nu știu, problema este că oamenii au reacționat doar când au fost păcăliți, cel puțin așa știu din discuțiile de atunci. Cred că are 20 de ani clădirea aia, e de mult de tot. Deci din punctul ăsta de vedere e mai complicată povestea.

Cert este că cea mai proastă soluție, care sper la un moment dat să nască o soluție, este cea luată acum. Pentru că vezi tu, politicianul român consideră el că e normal să dea bani din banii publici, ceea ce nu e normal. Inclusiv justiția dacă zice că trebuie să dai din bani publici când e un litigiu sau e o problemă reală și ea trebuie, că de aia există CSM, deci mai lăsați-mă că ia orice fel de decizie. E soluția tipic românească: "Lasă, mă, că plătește statul, care e problema"?", a completat Alfred Bulai.

