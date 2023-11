Secretele unui corp perfect: Vlad Ivaniuc a slăbit 30 de kilograme! Transformarea este wow / video

Vlad Ivaniuc, tânărul fenomen care vrea să revoluționeze folclorul românesc, și-a dat seama că nu se mai simte bine în pielea lui și a decis să slăbească. La 30 de ani, artistul a slăbit 30 de kilograme.

Mănâncă de cinci-șase ori pe zi

Acum mănâncă cinci-șase „mese” pe zi. Despre toate acestea, Vlad Ivaniuc a vorbit într-un interviu pentru DC News și Spectacola.ro.

„Am cinci sau șase mese pe zi. Având în vedere că eu cred foarte mult în suplimente, în pudrele proteice, în batoanele proteice, utilizez foarte mult pudrele proteice și orez”, a zis Vlad Ivaniuc pentru DC News și Spectacola.ro.

Artistul a spus că este greu să ai pătrățele pe abdomen. De ce? A explicat în cadrul emisiunii.

Trei ani a durat transformarea sa. Când este vorba de slăbit, răbdarea este cheia. Nu se poate slăbi sănătos peste noapte

„Este cel mai greu să ai pătrățele pe abdomen pentru că trebuie să ai o grăsime corporală foarte scăzută. Abdomenul este cea mai grea grupă musculară de definit. Ceea ce mâncăm, prima și prima dată, se pune pe colăcei. Trebuie să fim foarte precauți cu ceea ce mâncăm. Eu am slăbit în cel mai sănătos mod posibil, undeva între doi și trei ani a durat transformarea mea. M-am documentat, am mers la doctori, mi-am făcut analize. Așa am văzut ce se întâmplă cu al meu corp și cu sănătatea mea”, i-a mai spus artistul Georgianei Ioniță Toader.

Cum trebuie să folosești corect banda de alergat

Cântărețul a spus că atunci când îi este poftă... mai mănâncă și pizza, dar apoi „recuperează” la sală, acolo unde merge foarte des, mai exact... face sport trei zile, apoi o zi ia pauză. Dar pauza pe care și-o ia... nu este chiar pauză! „În ziua liberă, când mă trezesc, fac cardio, adică bandă. Pe bandă nu trebuie să alergi pentru că îți vei distruge picioarele! Noi trebuie să ardem grăsimi. Nu trebuie să ardem tot de pe noi, ci doar grăsimile. Este suficientă o viteză 4-4,1. Vorbim despre un mers alert practic, astfel încât pulsul să nu ajungă mai mult de 120”, a mai zis Vlad Ivaniuc în cadrul emisiunii.

Când merge la sală... lucrează chiar și trei ore!

Vedeți mai multe în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor” de la Spectacola și DC News cu Georgiana Ioniță Toader:

