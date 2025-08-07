Secetă record în Europa și în regiunea mediteraneeană. România, nivel de afectare de 51 la sută

Acest nivel de 51,9%, mai mare cu 21 de procente față de media perioadei 2012-2024 este cel mai ridicat înregistrat în această perioadă a anului de la începutul observațiilor, în anul 2012. Proporția solurilor afectate este stabilă în raport cu prima decadă a lunii iulie.



Indicatorul de secetă al Observatorului european Copernicus, bazat pe observații satelitare, combină trei parametri: precipitații, umiditatea solurilor și starea vegetației. Se disting trei niveluri de secetă: monitorizare, avertizare, alertă.



Europa de Est și regiunea Balcanilor este în mod deosebit afectată. În Serbia, unde cvasitotalitatea solurilor (99%) prezintă deficit de apă, rata de alertă ajunge la 68%. Situația îi îngrijorează pe producătorii de zmeură din această țară, Serbia fiind unul dintre cei mai mari exportatori ai acestui produs.



Mai mult de jumătate din solurile de pe teritoriul Ungariei, Bulgariei și României sunt de asemenea în situație de alertă, cu niveluri de 63%, 52% și respectiv 51%.



În Europa de Vest, situația s-a agravat în comparație cu prima decadă a lunii iulie. Un procent de 21% dintre soluri prezintă niveluri de alertă, iar Regatul Unit se confruntă în continuare cu o secetă puternică, după o primăvară istoric de caldă.



În Germania, suprafața vizată de alertă a crescut semnificativ, de la 9% la 26% între prima și cea de-a doua decadă a lunii iulie. În Franța, acest nivel a atins 19%, mai ales în vestul țării.



Seceta favorizează incendiile, așa cum s-a întâmplat cu incendiul istoric și mortal care a izbucnit marți în regiunea Aude, în sudul Franței.



Turcia nu este nici ea scutită de penuria de apă: mai mult de trei sferturi din țară (76%) se confruntă cu seceta. Nivelul de alertă ajunge la 18%.



În regiunea Izmir, situată în vest, această secetă intensifică conflictele dintre turiști și locuitori privind utilizarea apei.



O problemă care apare și în alte țări din regiunea mediteraneană, care concentrează 30% din turismul mondial, este, potrivit climatologilor, o scădere a precipitațiilor în decursul deceniilor următoare.



Pe de altă parte, Portugalia și Spania au o situație mai bună, cu niveluri de secetă smici (10% și respectiv 7%), precizează Agerpres.

