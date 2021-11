Se răzgândeşte Mirel Rădoi cu plecarea de la naţională? Burleanu anunţă că decizia finală se ia după ultimele meciuri

"În această perioadă au existat mai multe întâlniri la care am participat eu, directorul tehnic al FRF şi selecţionerul. În aceste întâlniri am discutat inclusiv o prelungire a contractului selecţionerului. Concluzia acestor întâlniri este că vom lua o decizie împreună după terminarea acestor două meciuri extrem de importante pentru noi în care ne dorim să obţinem maximum de puncte pentru a merge la meciurile de baraj din luna martie. Aşadar după aceste două meciuri vom comunica împreună decizia, fie de continuare a contractului, fie de renunţare. În momentul de faţă toate variantele sunt pe masă, dar noi am dorit să punem mai presus de orice interesul echipa naţionale", a spus el.



Preşedintele a menţionat că nu a fost surprins de anunţul lui Rădoi, de la finalul partidei cu Armenia din 11 noiembrie, de a nu mai continua ca selecţioner.



"Nu am fost surprins de anunţul lui Mirel Rădoi de a nu continua pentru că de-a lungul acestei colaborări a mai apărut acest scenariu care pur şi simplu, dacă l-am cunoaşte pe Mirel, ar face sens. Trebuie să facem trimitere la toată această presiune pe care el a resimţit-o. Astfel că pe parcursul acestei colaborări între FRF şi Mirel Rădoi a apărut acest scenariu care presupune exact ceea ce el spunea: 'Am luat echipa naţională de la un meci de baraj şi las echipa naţională în acelaşi loc'. Aşa că nu pot să spun că am fost surprins, nu aş fi sincer", a explicat Burleanu.

Nu s-a discutat cu alţi antrenori





Acesta a subliniat că FRF nu a discutat cu niciun antrenor pentru înlocuirea lui Rădoi. "În momentul de faţă opţiunea numărul 1 este Mirel Rădoi, vom respecta contractul până la finalul lui astfel încât nimeni de la FRF nu va avea discuţii cu niciun alt posibil selecţioner. Aşa că orice speculaţii se fac pot să vă asigur că sunt false", a precizat Burleanu.



La 11 noiembrie, selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, în conferinţa de presă de după meciul cu Armenia, că după ultimele meciuri din grupa de calificare la Cupa Mondială 2022, cu Islanda şi Liechtenstein, contractul său cu Federaţia Română de Fotbal expiră şi că echipa naţională va avea nevoie de un alt antrenor.



"În momentul de faţă ar trebuie să vorbim despre partidele rămase şi nu despre situaţia mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea federaţiei să vină cu vreun contract. Şi dacă s-ar prelungi, ar fi cu acordul meu. Dar în momentul de faţă nu vreau să creăm un alt subiect. Oricine, din luna noiembrie încolo poate fi în faţa dumneavoastră, aşa că orice este posibil. Îmi vine greu să cred că acum vreţi să mai fiu aici, după ce în tur voiaţi să-mi dau demisia. Mi-e greu să cred că după partida cu Islanda (barajul pentru EURO 2020, n.red.), când voiaţi să plec, acum vreţi să mai rămân la echipa naţională vreo doi ani, să mai staţi cu mine pe aici. Reacţionăm doar în funcţie de rezultat? Nu are rost, mă ştiţi. Din luna noiembrie, echipa naţională trebuie să-şi găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă. Şi dacă vom fi pe primul loc, eu nu voi mai fi, am spus foarte clar. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea, echipa naţională rămâne în continuare, să aduceţi pe cine vreţi dumneavoastră", declara Rădoi la momentul respectiv, conform Agerpres.