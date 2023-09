Scutaru: Rusia poartă un război de exterminare și de purificare etnică. Dacă România și-ar schimba poziția ar fi catastrofal pentru Ucraina

Rusia a generat cea mai mare criză de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial prin invadarea Ucrainei la scară largă, cu obiectivul actual de a sufoca Ucraina și a îi rupe noi teritorii până în momentul în care îi va tăia accesul la Marea Neagră.

Vladimir Putin a anexat în toamna anului trecut patru regiuni ucrainene, pe care Armata rusă însă nu le controlează în totalitate. E vorba de Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

George Scutaru, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională și CEO-ul reputatului think tank New Strategy Center (NSC), a participat în aceste zile la Kiev la conferința Yalta European Strategy Forum. Într-un interviu în exclusivitate pentru DefenseRomania, George Scutaru a arătat componenta de exterminare a războiului rus de agresiune și a atras atenția asupra rolului crucial pe care îl joacă România în rezistența Ucrainei, în ciuda faptului că Bucureștiul ține la „secret” ajutorul militar pe care îl acordă statului vecin.

Purificarea etnică a Ucrainei. Rusia nu inventează nimic nou

Directorul general al NSC nu crede că înghețarea conflictului ar fi o soluție viabilă și și-a arătat convingerea că în cazul unui asemenea scenariu, Rusia ar folosi timpul pentru a își consolida forțele armate și ulterior să reia ofensiva la scară largă.

„Dacă Rusia va păstra Crimeea, peninsula va fi o platformă pentru următoarele atacuri la adresa Ucrainei. Nu vorbim de un război clasic, ci de un război de exterminare. Ceea ce se întâmplă acum e o purificare etnică în teritoriile ocupate de ruși. Nu există nicio garanție că se vor comporta altfel dacă conflictul va fi înghețat. Dacă Rusia rămâne în teritoriile respective 10 ani, ce șanse va avea un referendum acolo în momentul în care tu ai adus etnici ruși, ai schimbat componența etnică, când i-ai torturat și ucis pe ucrainenii de acolo”, a precizat Scutaru.

„Exact cum s-a întâmplat în Crimeea, acum mult timp. 95% din populație e formată din etnici ruși”, a completat și analistul Bogdan Chirieac. Scutaru a amintit și de cazul Chișinăului. „Așa s-a întâmplat și la Chișinău. Toată inteligheția tehnică era adusă din URSS, pensionarii militari primeau dreptul de a veni în Moldova, se trăia bine ca o recompensă adusă serviciilor Uniunii Sovietice”, a punctat fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate.

„Rușii nu inventează nimic nou. Trebuie doar să le cunoști comportamentul foarte bine. Astfel poți prevedea în bună măsură următoarele lor acțiuni”, a arătat George Scutaru.

De ce o schimbare politică de poziționare a României față de Ucraina ar fi catastrofală pentru rezistența ucraineană

George Scutaru a subliniat și importanța sprijinului pe care România îl acordă Ucrainei în contextul războiului rus de agresiune. Acesta atrage atenția că o schimbare de poziție ar fi catastrofală pentru Kiev.

Să fim conștienți de importanța României. Noi suntem principala rută de export pentru ucraineni. Dacă România și-ar schimba poziția ar fi catastrofal pentru rezistența Ucrainei.

Noi avem un an electoral cu multe alegeri, va fi un carnaval electoral. Să nu credeți că toată capacitatea de dezinformare nu se va vedea și în România. Se vede deja. Ceea ce e de remarcat însă pentru scena politică românească e că noi nu am avut politicieni care să pună sub semnul întrebării linia asumată de politică externă și de securitate. Pentru prima dată avem politicieni care pun sub semnul întrebării această linie și promovează interese ale Federației Ruse, care acum e o putere ostilă României”, a conchis Scutaru.

