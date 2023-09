Scrisoarea unor părinți pentru ca Amalia Bellantoni să fie mutată de la Școala Belciugatele: A obținut nota 5.2 la examenul de preluare a postului

Mai mulți părinți au semnat o petiție prin care cer mutarea Amaliei Bellantoni din Școala Belciugatele către o altă instituție de învățământ. Ei nu vor ca ai lor copii să învețe franceză de la această vedetă.

„Dragi părinți, elevi și comunitatea învățătorilor,

Vă adresăm această scrisoare pentru a vă aduce în atenție o situație care afectează serios învățământul de calitate pe care ni-l dorim pentru copiii noștri. Este vorba despre recenta numire a doamnei Amalia Bellantoni ca profesor de limba franceză în Școala Belciugatele.

Cu toții suntem conștienți de importanța unui cadru didactic competent și dedicat în formarea copiilor noștri. Din păcate, doamna Bellantoni a obținut acest post într-un mod fraudulos și nu ne putem abține să nu ne îngrijorăm cu privire la consecințele acestei situații.

Amalia Bellantoni a obținut o notă de doar 5.2 la examenul de preluare a postului, ceea ce ridică semne de întrebare asupra cunoștințelor sale în domeniul limbii franceze. În plus, preocuparea constantă a doamnei Bellantoni de a se promova și de a se prezenta ca victimă în fața televiziunii demonstrează o lipsă de profesionalism și o dorință de a transforma instituția noastră într-un circ mediatic.

Noi, părinții elevilor Școlii Belciugatele, suntem îngrijorați de efectele negative pe care această situație le poate avea asupra învățământului copiilor noștri. O educație de calitate necesită profesori dedicați, cu competențe solide și un comportament exemplar.

Prin urmare, ne opunem cu hotărâre prezenței doamnei Amalia Bellantoni în Școala Belciugatele și solicităm mutarea acesteia într-o altă instituție de învățământ. Împreună, putem asigura un mediu de învățare stabil și propice dezvoltării armonioase a elevilor noștri.

Vă rugăm să ne susțineți în demersul nostru semnând această petiție. Prin unirea noastră, putem face schimbarea necesară și asigura un viitor mai bun pentru copiii noștri.

Nu dorim ca scoala noastra sa se transforme intr-un circ monden televizat in care Amalia Bellantoni sa se foloseasca de copiii nostri in a-si face imagine publica. Nu are decat sa stea cat doreste pe platourile televiziunilor, nu dorim ca scoala noastra sa se transforme intr-un platou de televiziune de joasa speta copiii nostri devenind fara voia lor marionete intr-un spectacol de prost gust!

Semnați acum pentru o educație de calitate pentru copiii noștri!”, se arată în textul petiției - https://www.petitieonline.com/mutarea_lui_amalia_bellantoni_din_coala_belciugatele_ctre_o_alt_institutie_de_invtmant

