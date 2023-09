Scandal la școala unde predă Amalia Bellantoni. Părinții nu o vor la catedră. Vedeta a chemat poliția

Scandal la școala din Belciugatele unde predă Amalia Bellantoni, chiar în prima zi de școală. Părinții nu o vor la catedră, fapt pentru care au protestat în curtea școlii. Vedeta s-a simțit amenințată și a sunat la poliție, spunând că are în preajmă instigatori care îi pot pune viața în pericol.

"Sunt instigatori la școala din Belciugatele! Mă simt în pericol. Sunt aici niște persoane pe care domnul șef de post nu dorește să le identifice, nu dorește să intervină. În momentul de față, domnul șef de post se uită la noi cum sunt agresată și nimeni nu intervine. Vă rog frumos să trimiteți un echipaj de poliție!" a spus Bellantoni la telefon.

După ce a încheiat apelul cu personalul de la Poliție, în prezența reporterului România TV, Amalia a intrat în conflict cu o femeie care s-a apropiat de ea și i-a făcut mai multe reproșuri.

"Doamna este instigatoare împreună cu domnul șef de post..."

Mămica unuia dintre elevi s/a revoltat: "Nu o vrem în școală! A luat 5,2 la examen! N-o să reziste mult aici! Cu nota asta? Dânsa nu știe să predea!"

Bellantoni a întrebat-o: "Dvs. aveți facultate?"

"Da, am!" a răspuns părintele.

"Și de ce nu veniți dvs. să predați?"

"Nu vreau!" i-a replicat femeia vedetei. "Vrem pe cineva mai bun!"

Amalia Bellantoni a explicat pentru România TV: "Deci această mișcare este făcută împreună cu acest domn care incită lumea, s-au dat semnături... Sunt persoane care, din nefericire, au trăit o viață întreagă sub comunism.... Vă dați seama dacă este posibil ca și părinte să faci o astfel de atmosferă și dacă e posibil ca și polițiștii, șefi de secție, de post, într-o localitate să facă astfel de acțiuni. Uitați ce animozități se creează din cauza neputinței domnului șef de post! După cum observați, domnul șef de post a plecat! Aici nu avem o ordine! Dacă se iscă un scandal, noi suntem practic fiecare cu ce poate!"

Amalia Bellantoni a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. S-a declarat deoseori nemulțumită de neregulile din sistemul de învățământ și a avut postări publice îndrăznețe în acest sens. Unele, ca aceasta, au devenit virale:

La sfârșitul anului școlar, Bellantoni răbufnea pe pagina personală de Facebook: "Ca absolventă a Universității București- Facultatea de Limbi și Literaturi Străine la stat ,fără plată am avut posibilitatea de a preda în învățământul de stat și va spun sincer că sistemul nostru de învățământ este O RUȘINEEEEEE!!!! Rușinea cea mai mare însă este a domnului Președinte al României și a primei Doamne care au și ei aceeași meserie de care au uitat complet de îndată ce au ajuns în fruntea țării! Am renunțat la meseria de profesor caci salariul era de toată mizeria, castigam mai bine daca eram ospătărița la vreun restaurant și după 4 ani am plecat din țară si m-am dus în aviație. Insa paralel am continuat sa mi exersez calitățile de traducător autorizat franceza, germana ,italiana incercand sa le insuflu si copiilor mei importanta cunoașterii mai multor limbi străine. Nu este de acceptat ca un profesor cu ani de studiu și pedagogie și practica și nervi de oțel și tactică și capacitatea de înțelegere a copilului să aibă un salariu de râsului muncitorilor necalificați , aceia care își înjurau profesorii pe băncileșcolii. Este incredibil de înjositor să intri în clasă și să ți se arunce cu cretă în cap și sa nu poți pedepsi pruncul prost educat de părinți sau atunci când scoți elevul la tabla să auzi cum îți sunt aduse injurii mamei tale și sa nu poți da nici macar o nota mica la purtare acestui " derbedeu " caci îl stresezi! Cum sa faci tu ca profesor biologie sau anatomie când copilului îi este stimulat hormonul opus sexului său și îți vine intr-o zi fetiță în alta băiețel? Cum să faci matematică când elevul scoate imediat smart-watch-ul de 2 salarii de profesor și îți dă răspunsul înainte ca tu profesorul de mate sa scrii enunțul problemei la tablă? Cum poți să cerți un elev care nu si-a făcut tema când știi ca vei dat în judecată de părintele său pentru rele tratamente aplicate minorului?"

