România trebuie să evite de urgență mediocritatea, atenționează prof. Păun: Studentul o să zică ”de ce să iau o diplomă la Cluj când o pot lua de la Viena?”

DC Media Group a organizat astăzi, 21 mai 2024, a IV-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România: Învățământul superior din România, pe harta mondială a educației. Evenimentul a început la ora 10:00 și s-a desfășurat în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Conferința a fost transmisă LIVE pe DC NewsTV, DC News și DC Business, dar și paginile de Facebook și canalele Youtube ale acestora.

Prof univ. dr. Nicolae Păun, Prorector Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj Napoca, a explicat care este problema majoră a viitorului învățământului românesc, care sunt perspectivele viitorului și ce are de făcut România.

"O percepție greșită despre învățământul privat"

"Voi pleca la Cluj cu sentimentul că știm problemele, că sunt extrem de multe exemple absolut interesante, fascinante, că avem universități fanion. Amintesc aici Universitatea de Medicină, sau politehnici, sau chiar de muzică, prin cultură spre libertate. Totuși, plec și cu un sentiment, un pic, de neîmplinire. Parcă ceva nu se leagă. Nu este vorba de bani, nu este vorba de legislație, nu este vorba de strategii, nu este vorba nici de anul competențelor europene care s-a terminat mai alaltăieri. Este vorba, parcă, de o Românie care, dacă vrem să fim cinstiți, trebuie să evite de urgență mediocritatea. Este problema majoră care afectează viitorul învățământului românesc. Suntem într-o zonă în care, parcă, provocările acestor tranziții, cele prin care trecem acum, tranziția verde, tranziția digitalizării, ieșirea dintr-o pandemie care a declanșat o puternică depresie socială, ne arată că ceva lipsește. Nu știu care este soluția, motiv pentru care vreau să vă fac o confesiune. În anii ‘90 înființam la un Universitatea Babeș Bolyai, facultatea de studii europene. Era o provocare. Era o provocare pentru integrare. După 30 de ani, în loc să-mi văd de laboratorul de cercetare, am simțit nevoia să o iau de la început. De această dată la o universitate privată, particulară. Mi-a schimbat un pic percepția. O percepție greșită despre învățământul privat, poate și pentru faptul că am optat pentru, cred, pentru singura universitate din România care are sediul într-un parc tehnologic și de inovare, în Cluj. Mă refer la Universitatea 'Bogdan Vodă' ", a spus Prof univ. dr. Nicolae Păun.

"Ne ducem spre acești tineri, care probabil au terminat, chinuit sau nu, niște licee în Spania, Italia, și poate vor să facă o universitate?"

"Atunci, am vrut să văd de ce. Păi da, pentru că foarte multe lucruri interesante legate de piața muncii, legate de cercetare, le pot spune, dar nici acolo nu se leagă toate lucrurile. Vin cu câteva exemple concrete. Toți am câștigat proiecte de antreprenoriat. Această universitate mică a adus chiar două proiecte de două milioane de euro. Întrebam la finalizarea proiectului pe doamna prorector care s-a ocupat de gestionarea acestora, ce s-a întâmplat după aceea? S-au creat, cumva, în cadrul universității un centru de consultanță, de expertiză? Un centru în care să-i învățăm pe tineri nu numai să scrie un proiect de antreprenoriat, dar să vedem cum îl gestionează. Să vedem rezultatele. Noi, parcă de foarte multe ori, ne oprim cu multitudinea de proiecte la momentul în care se decontează hârtia, resursele. Mai încolo lucrurile sunt un pic abandonate, să spun așa. Este una dintre marile provocări pe care societatea românească trebuie să le rezolve. Vorbim de Diaspora, vorbim de milioane de oameni. Bun, dar ne ducem spre acești tineri, care probabil au terminat, chinuit sau nu, niște licee în Spania, Italia, și poate vor să facă o universitate? Să ne ducem noi acolo, cum a fost un proiect, de pildă, niște ani în urmă, din păcate eșuat, poate din vina Universității Babeș Bolyai, la Viterbo", a afirmat Prof univ. dr. Nicolae Păun.

Viitorul învățământului online: Studentul o să zică 'de ce să iau o diplomă de la Cluj, când pot să iau o diplomă de la Viena?'

"Putem să facem și noi universități pentru acești tineri în spațiul European. Sigur, să se învețe în limbi de circulație. Dar parcă nu ar fi lipsit de importanță un curs sau două de cultură și civilizație românească. Să nu-și uite legăturile. Pot să participe pe piața muncii în companii transnaționale, pe care ei le pot gestiona foarte bine, dar cu cetățeni care au plecat din spațiul românesc. Europa înseamnă mobilitate, un spațiu al învățării. Înseamnă și o competiție teribilă. Dacă nu vom gândi așa, mâine sau poimâine, Universitatea din Viena, pe banii pe care îi luăm noi, o universitate privată mică, va da o diplomă pe învățământ online sau pe învățământ la distanță studentului de aici. Atunci, el o să zică 'de ce să iau o diplomă de la Cluj, când pot să iau o diplomă de la Viena?' Trebuie să vedem această competiție teribilă, într-o lume globală, într-o piață globală, plină de probleme, dar și cu universități care trebuie să-și găsească un alt aliniament. În opinia mea, cu care pot să termin, este loc în spațiul românesc pentru toate universitățile. Vă spuneam, apreciez extrem de mult și zona privată. Acum, la vârsta senioratului. Să nu mai vorbesc de marile universități fanion. Singure nu au nicio șansă. Este nevoie de clastăre. Să nu uităm de învățământul online și nici de cel umăr la umăr, lângă studenți", a concluzionat Prof univ. dr. Nicolae Păun, Prorector Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj Napoca.

