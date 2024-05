A murit scriitoarea Alice Munro, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură. În 2009 învinsese cancerul

The Globe and Mail, publicația canadiană care a relatat despre deces, a precizat că Alice Munro suferea de demență de cel puțin un deceniu, conform declarațiilor membrilor familiei sale, scrie Agerpres.

În anul 2013, a fost distinsă cu prestigiosul Premiu Nobel pentru Literatură, fiind recunoscută drept "un maestru al artei nuvelei contemporane", după cum a menționat www.nobelprize.org. Această distincție a făcut-o pe Munro a doua scriitoare născută în Canada care a primit onorantul Premiu Nobel pentru Literatură, dar prima cu o identitate canadiană bine conturată. Anterior, în 1976, premiul fusese acordat lui Saul Bellow, născut în Quebec, însă considerat predominant un scriitor american, crescând în Chicago.

Contribuțiile sale literare au fost recunoscute și prin acordarea Premiului Man Booker International Prize în 2009, pentru întreaga sa activitate literară, precum și prin obținerea de două ori a Premiului Giller, cea mai importantă distincție literară din Canada.

În 2009, anunța că s-a tratat de cancer

Născută Alice Ann Laidlaw la 10 iulie 1931, în orașul Wingham din provincia Ontario, Canada, Alice Munro s-a căsătorit cu James Munro în 1951 și s-a mutat în Victoria, British Columbia, unde au condus împreună o librărie. Cei doi au avut patru fiice împreună, una dintre ele decedând la scurt timp după naștere. În ciuda eforturilor lor, au divorțat în 1972, iar ulterior Munro s-a întors în Ontario. Al doilea soț al său, geograful Gerald Fremlin, a decedat în aprilie 2013.

În 2009, Munro a dezvăluit că a suferit o intervenție chirurgicală de bypass cardiac și a fost tratată pentru cancer.

Pe parcursul carierei sale, Alice Munro a publicat peste o duzină de colecții de povestiri, fiind traduse în peste 13 limbi străine. Una dintre cele mai cunoscute, "The Bear Came Over the Mountain", inclusă în colecția "Too Much Happiness" (2009), a fost adaptată pentru ecran de către Sarah Polley, care a semnat și regia filmului. De asemenea, povestirea "Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage" a stat la baza filmului "Hateship, Loveship" (2013).

