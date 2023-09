Pe măsură ce sărăcia crește în Germania, seniorii cu pensii fixe, cunoscuți sub numele de „Rentner” și „Rentnerinnen”, au fost afectați în mod deosebit în ultimii ani. Există diferite categorii de pensii în Germania, cei care câștigă o pensie mai mare, precum medicii și profesorii, care primesc o sumă mult mai mare decât cei din clasa „Rentner”, și cei care primesc pensii mai mici, care însumează milioane de seniori germani și care sunt afectați mai grav, deoarece costurile în creștere pentru alimente, locuințe și energie le afectează veniturile într-un ritm mult mai rapid, potrivit RMX.

Din ce în ce mai mulți oameni cer prin urmare un bonus de inflație pentru acest grup vulnerabil, a cărui valoare totală să fie de 3.000 de euro. Cancelarul federal Olaf Scholz nu comentase aceste solicitări, dar în cele din urmă a abordat subiectul pentru prima dată la un dialog cu cetățenii la Bendorf, în Renania-Palatinat.

Întrebat despre un bonus de inflație pentru pensionari, cancelarul ar râs, după care a spus: „Ei bine, înmulțiți numărul de milioane de pensionari cu 3.000 – și apoi așezați-vă foarte încet. Aceasta este o sumă destul de mare de bani.”

Aproximativ 4,5 milioane de seniori din categoria „Rentner” au pensie de 1.500 de euro pe lună.

Germania cheltuiește zeci de miliarde pentru Ucraina, migranți și protecția climei în India

În martie 2023, Germania a trimis Ucrainei cel puțin 14 miliarde de euro în transporturi de arme și ajutor. De atunci, această cifră a crescut la 22 de miliarde de euro și este de așteptat să crească din nou. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, din cauza sancțiunilor impuse Rusiei a existat o creștere enormă a costului energiei în Germania, care a trebuit suportată tot de cetățeni.

În plus, guvernul federal german intenționează să cheltuiască 36 de miliarde de euro pentru migranți în 2023, care include locuințe, beneficii sociale și educație, dar această cifră este probabil o estimare redusă, deoarece există și numeroase costuri ascunse, cum ar fi alte milioane cheltuite pentru paza poliției la obiective la care merg mulți oameni, precum piscinele, unde de obicei apar incidente.

De asemenea, guvernul german a anunțat cu mândrie că India va primi 10 miliarde de euro în următorii 10 ani. Anunțul a fost făcut chiar pe siteul Guvernului: „Cu noul Parteneriat Indo-German pentru Dezvoltare Verde și Durabilă semnat de Prim-ministrul Modi și Cancelarul Scholz, această cooperare a fost ridicată la un nou nivel, Germania anunțând că va oferi fonduri suplimentare de 10 miliarde de euro pentru următorii 10 ani.”

De cealaltă parte, India tocmai a trimis prima sa sondă spațială pe Lună, o performanță pe care Germania încă nu a realizat-o.

În plus, unii critici online au glumit că „pensionarea la 30 de ani” sub formă de plăți sociale, cunoscută sub numele de „venitul unui cetățean” tocmai a fost majorată cu aproximativ 50 de miliarde de euro.

În prezent, populația în vârstă din Germania, în plină expansiune, începe să sufere de sărăcie. Datele guvernamentale federale publicate la cererea mai multor parlamentari de la Alternativa pentru Germania (AfD) au arătat că 28,1% dintre vârstnicii germani sunt expuși riscului de sărăcie, o cifră care este mai mare decât media UE de 27,4% și mult mai mare decât vecinii săi vest-europeni din Franța (19,1%), Belgia (17,4%) și Luxemburg (9,3%).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News