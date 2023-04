Scandalul Steaua vs FCSB. Gigi Becali anunţă "război până la final"

”E vorba de un principiu aici. Am venit, am salvat-o, au semnat vreo 7-8 generali, ministru de Armată. Am dat bani, 10 milioane, i-am pierdut, am mai dat 40 de milioane, am mai scos din ei.

Să-ți mai dau bani după ce te-am salvat din groapă, erai mort. Să-ți dau bani în țara mea? E și țara mea. Nu este a lor, de ce mă războiesc cu ei? Așa a vrut Dumnezeu. Banii mi i-a dat Dumnezeu. Și Steaua tot Dumnezeu mi-a dat-o, nu ei. Dar ei au semnat, mincinoșii, escrocii, cârcotașii.

Nu ați știut 15 ani cum s-a luat Steaua? O să le luăm înapoi pe toate. Se va da hotărârea de la Curtea Supremă cu motivarea. Va scrie că palmaresul este tot al lui FCSB. La revedere!

De ce să le dau lor bani? 500.000 de euro pe an? Dar ce, cresc în copac? 500.000 pe an? Nici 5 lei nu le dau! Ar însemna că eu...sunt eu bătrân, dar tot leu sunt, dar un leu mai bătrân. Dar nu sunt găinușă. Cum adică? Voi fi leu bătrân, cu capul așa, somnoros, dar tot cu sabie stau. Ce, am ajuns găină? Să le dau bani?

Război până la final! Cine moare, moare! Cine trăiește, trăiește în război și gata! Nu am nevoie să cumpăr, dau război și o cuceresc. O cuceresc în război, le mai arăt nucleara din când în când, scot nucleara. Ce să fac?

Cred că va mai dura 3 ani. Sunt lucruri care țin de justiție. Vom face revizuire la decizia cu numele și să avem noi un nume notoriu. Ei au înregistrat-o și au stat mai mult de 5 ani fără echipă de fotbal. Decade și nu mai au voie să facă fotbal. Așa e legea. Și europeană și românescă.

Iar noi avem o marcă notorie, pentru că noi am câștigat tot cu numele de Steaua, inclusiv Cupa Campionilor. Hai, la revedere cu Talpan!", a declarat Gigi Becali.

Disputa dintre CSA Steaua și FCSB. Gabi Balint: „Palmaresul e al meu!!”

„Despre povestea cu palmaresul, știu un lucru clar, că o parte din palmares este al meu, al lui Ilie, al lui Lăcă, nu al urmașilor, urmașilor noștri. Eu nu cred că Steaua va pierde palmaresul până în 1998, când a apărut schimbarea. Eu am fost acolo, am fost membru fondator, apoi am fost exclus și totul a fost un 'Cum putem să punem mâna pe Steaua?'.

Palmaresul este al celor care îl realizează. Eu știu cum s-a făcut trecerea atunci, ce ilegalități s-au făcut. AFC-ul a fost falimentat intenționat, Gigi, cu noua asociație, a preluat tot ce a fost activ de la AFC, lucru care nu era normal în perioada aceea, a avut și niște probleme cu FISC-ul.

Apoi, Federația și Liga au făcut ilegalitatea de a permite toate schimbările în timpul campionatului, ceea ce nu era normal. Nu s-a făcut legal nimic. Asta a fost problema. Se poate da orice decizie în viitor, contează ce simte fiecare”, a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

