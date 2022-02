Scandal în USR. Caramitru: Trebuie să vină Drulă! Nu e nicio tragedie dacă Cioloș pleacă

Andrei Caramitru este de părere că Dacian Cioloș trage în jos partidul, iar singurul care poate salva situația este Cătălin Drulă.

„E scandal mare in USR. Era inevitabil. O reașezare e esențială altfel cad in irelevanță totală. Au o soluție - dar trebuie luate decizii rapid. Reașezarea asta trebuie sa plece de la cetățeni, de la votanți. Ce vor oamenii?

Vor următoarele: Vor un lider puternic, combativ si comunicativ. Așa funcționează societatea noastră. Sa nu uitam - 85% din populație NU are studii universitare, 70% din votanții USR de la europarlamentare NU aveau studii universitare. “Bula” hiper-educata urbană e mult prea mică. Trebuie sa poți vorbi cu toată lumea.

Vor ca USR sa se lupte in opoziție, sa captureze nemulțumirile oamenilor si sa vina cu soluții simplu de explicat. Asta au făcut in perioada Dragnea. Acum nu mai vin cu nimic.

Vor sa existe un partid puternic pro-UE/NATO in opoziție, care are șanse sa ajungă la guvernare. Altfel e ceva steril. Bun. Ce înseamnă asta: Dacian Ciolos, un om ok altfel, NU are ce căuta la șefia USR. Omul nu aduce nici un vot, nici o energie, nimic. Tot ce a atins s-a prăbușit (a fost prim ministru - după a venit Dragnea pentru ca prea puțini l-au plăcut ca lider; a ajuns la șefia USR - intenția de vot a căzut; a fost sef la Renew in Bruxelles - a cam fost dat afara si acolo). Lumea pur si simplu nu îl place, orice ar face - are un grad de încredere catastrofal (e pe la 11-13 la suta doar, de vreo 3-4 ori sub Rafila sau Ciucă). Omul nu funcționează politic. Nu poți pune un contabil, un conțopist sa conducă un război. Înțelegeți o dată asta!

Trebuie sa vina Drulă - e singurul acolo care are potențial si știe sa comunice. Omul vine din mediul privat, a lucrat in Silicon Valley, are banii lui făcuți cinstit nu de la stat, a fost un ministru foarte bun. E mult mult peste Dacian, Dan sau altcineva.

Temele interne (art 3b din statut, facțiunea x sau y, compoziția BN) NU interesează pe nimeni. Oamenii vor sa vadă ca se lupta, ca sunt prezenți, comunicare în forță. Bucătăria interna e irelevantă. Acuma. Nu e nici o tragedie dacă Ciolos pleacă el sau e dat afara (si pleacă cu ceilalți din jurul lui). Nimeni din echipa lui nu are potențial electoral real, sunt niște necunoscuți, niște mini-tehnocrați bruxelezi. Nu vor mai intra in parlament, asta e, nici o pagubă. Aia deștepți care nu sunt yes-manii lui Ciolos cred ca vor rămâne in USR si își pot negocia smart viitorul (Vlad Voiculescu, Ramona Strugariu si încă câțiva). Si - sa nu uitam - nu e nimic ciudat sa schimbi un sef de partid - se întâmpla frecvent si la noi si in toate țările. E normal - interesul general primează, când cineva nu funcționează îl schimbi punct”, este de părere Andrei Caramitru.

"Acest moment nu este despre Cioloş şi Barna. Nu trebuie să fie. Invitaţia mea de deschidere include şi acest mesaj, că e timpul să creştem lideri alternativi pentru binele acestui partid şi credibilitatea ofertei sale politice. Consider declaraţiile şi acţiunile lui Dan o stângăcie, dar şi o forţare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Şi contrar regulilor noastre interne. Înţeleg că este nemulţumit şi că se simte în faţa unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înţeles semnificaţia gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de şedinţa de BN şi obiecţiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat", a scris Cioloş, pe Facebook.



Potrivit acestuia, "onoarea îi cere" lui Dan Barna "să facă un real pas în spate şi să îşi ofere timpul necesar" pentru a se reconstrui politic, astfel încât "să nu se mai regăsească" în situaţii politice dificile.



"Regret că am ajuns în această situaţie şi sper că va găsi înţelepciunea de a nu încerca o aventură politică prin care să rupă partidul sau să iasă în public cu alte declaraţii lipsite de adevăr. Colegilor şi susţinătorilor USR le cer putere şi încredere, pentru că avem mult de muncă şi puţin timp la dispoziţie. Repet pentru toţi colegii şi opinia publică: nu plec nicăieri, sunt aici ca să construiesc şi să ajut la coagularea unui partid care să poată oferi României speranţă şi soluţii", a menţionat preşedintele USR.



El a adăugat că Dan Barna "a refuzat de fiecare dată mâna întinsă", inclusiv funcţia de prim-vicepreşedinte al USR.



"Îi înţeleg neputinţa în a accepta pierderea funcţiei de preşedinte al USR. Am încercat să îi ofer mai multe şanse şi i-am propus să lucreze aproape de mine ca prim-vicepreşedinte. A refuzat de fiecare dată mâna întinsă. Am evitat să îi comentez gafele şi stângăciile politice şi din campania prezidenţială 2019 şi ulterioare. Dar a venit momentul să ne uităm serios în oglindă. Ca indivizi şi ca organizaţie. A sta blocat în paradigma că totul e minunat, tot ce s-a făcut e foarte bine şi nu schimbăm nimic e distructiv pentru orice organizare umană. A refuza deschiderea, a te teme de 'cei din afară' este un semnal de neputinţă şi automulţumire", a menţionat liderul USR.



Cioloş a mai arătat că o "discuţie necesară" despre viitorul partidului a luat forma "unei lupte interne", ce poate pune în pericol funcţionarea USR şi afectează imaginea publică a acestuia. El a adăugat că proiectul pe care l-a propus Biroului Naţional este cerut de statutul partidului, dar că, totodată, este necesară "o reconstruire a ofertei politice" USR şi a mesajului către alegători.



"Bineînţeles că mi-aş dori ca la această reformă să punem cu toţii umărul. Cine vrea să aducă soluţii, e mai mult decât binevenit. Să îl citeşti în cheia 'furatului' puterii este dezonorant pentru cei care vântură asemenea mesaje şi jignitor pentru colegii care pot citi şi înţelege cu ochii şi cu mintea lor", a precizat Cioloş.



El a adăugat că proiectul a fost transmis tuturor membrilor şi că va organiza dezbateri pe marginea acestuia şi va strânge opinii de amendamente.



"Voi face asta indiferent de cât de mult se tem unii sau alţii de aceste procese. Lucrurile nu merg cum trebuie. Spaima unora că, dacă deschidem partidul, vor apărea şi alţi oameni competenţi care ar putea să le ia locul nu poate deveni politica oficială a USR. Faptul că mesajul meu este inconfortabil pentru unii colegi e de înţeles. Ce e de neacceptat este chemarea partidului la arme sub pretextul că preşedintele - adică eu - ar dori să distrugă partidul sau să îl dea altcuiva sau să îl controleze din exterior sau alte asemenea năzbâtii", a scris Cioloş.

Acest articol reprezintă o opinie.