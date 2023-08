Scandal cu Loredana Chivu, polițiști și jandarmi în casa 'divei de Dorobanți'. Executorul a apelat la un lăcătuș să îi spargă ușa cu bormașina

Executorul judecătoresc a venit însoțit de jandarmi, pentru a preveni orice incident neplăcut, dar și alături de un lăcătuș și de un dulgher.

În jurul orei 9.00, executorul a bătut la ușa Loredanei, dar nu i s-a răspuns. După câteva minute, s-a apelat la un lăcătuș, pentru a deschide forțat ușa. Acesta s-a chinuit câteva zeci de minute, folosind bormașina. Într-un final a reușit, iar executorul și jandarmii au intrat în locuință. Loredana a reacționat și a chemat Poliția. Se pare că a fost chiar ea amendată, pentru că ar fi apelat la organele legii fără o justificare, scrie Can Can.

Mai mult, chiar și Jandarmeria a fost la un pas de a o sancționa, după un schimb mai dur de replici între fosta prezentatoare și unul dintre jandarmi.

Loredana Chivu se află la al doilea sechestru pe bunuri, după ce, în urmă cu o săptămână, i-au fost ridicate obiecte aflate în casa mamei ei, unde, de altfel, diva are domiciliul în buletin. Atunci, au fost ridicate de cei doi executori două televizoare gigant, dar și foișorul din curte, de fapt, mai mult un cort.

Povestea de dragoste dintre Loredana Chivu și Dani Leș s-a încheiat după 3 ani, după ce fostul iubit ar fi bătut-o în timp ce se aflau în Columbia.

Loredana a primit ordin de protecție de 60 de zile, după ce a înaintat o plângere la Poliție. Dani Leș nu a stat cu mâinile în sân și a dat-o în judecată pe Loredana, pentru mai multe capete de acuzare.

Loredana Chivu a spus, în luna aprilie, că a fost bătută și amenințată cu moartea de către logodnicul său.

Loredana Chivu a trecut atunci prin momente groaznice. Logodnicul ei, la acea vreme, a bătut-o și a amenințat-o cu moartea. Totul s-ar fi întâmplat în toamna anului trecut, la scurt timp după ce vedeta a suferit o intervenție de remodelare a feselor, în Columbia. Ulterior, ea a fost nevoită să treacă printr-o altă intervenție a feselor din cauza complicațiilor rezultate din urma bătăii.

"Din luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo am fost plecată pentru o operație de reconstrucție a feselor, o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile.

Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută.

De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam", a declarat Loredana Chivu.

