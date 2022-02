Scandal cu biletele la meciul dintre FC U Craiova şi CS U Craiova. CNCD intervine: Este discriminare

Luni, de la ora 19:55 va avea loc marele derby al Olteniei, iar suporterii lui U Craiova 1948 nu pot intra în număr mare, așa cum își doresc pe stadionul „Ion Oblemenco”, la acest meci. Arena o să fie deschisă doar 30 la sută din capacitatea ei, conform restricțiilor din pandemie, iar din 9.000 de bilete, fanii formației pregătite de Nicolo Napoli vor primi doar 450 de tichete, toate în Peluza Sud. În rest, niciun alt suporter al lui U Craiova 1948 nu are de unde să își achiziționeze bilet pentru acest meci în alt loc al stadionului, scrie Prosport.

„Este o mare prostie, dacă nu chiar o copilărie. Însă, înainte de toate este clar un act de discriminare pentru că nu poți să decizi retroactiv o astfel de măsură. A, dacă anunțai cu mult înainte despre acest plan poate că mai era cât de cât de înțeles. Dar chiar și așa, mi se pare că totul se face doar dintr-un orgoliu prostesc.

Este păcat că s-a ajuns aici, însă nu îi poți interzice unui cetățean din Craiova să meargă pe stadionul orașului în care locuiește la meciuri. Și nu doar lui. Pentru că din câte văd, unii pot intra la meci, iar alții nu. Dacă noi vom primi o petiție este clar că vom cerceta acest caz. Dar până vom demara procedurile o să dureze. Meciul se va și juca până când noi vom lua unele măsuri. Trebuie citate părțile, iar asta durează. Consider că LPF este autorizată să intervină înaintea noastră, deoarece dânșii sunt organizatorii competiției”, a declarat Csaba Asztalos, directorul CNCD.

Dinamo, învinsă fără apel de CS U Craiova. Scorul final, mai degrabă de tenis decât de fotbal

Dinamo Bucureşti a suferit o nouă înfrângere în Liga 1, scor 1-6 cu Universitatea Craiova, şi se apropie de retrogradare.

În ultimele 3 etape, Dinamo a încasat 13 goluri. În afara celor 6 luate de la Craiova, dinamoviştii au pierdut cu 0-4 la FC Botoşani, dar şi cu 0-3 în faţa rivalilor de la FCSB.

Bucureștenii se află pe penultima poziție din campionat, 15, cu doar 12 puncte adunate în 24 de etape. Singura echipă clasată mai slab este Academica Clinceni, cu o lungime în minus. Dinamo are al doilea cel ineficient atac din Liga 1, la diferență de un singur gol marcat față de Chindia (n.r. Chindia are 15, Dinamo are 16).

Trupa lui Flavius Stoican (45 de ani) are, de asemenea, cea mai slabă apărare din campionat. 52 de goluri au încasat alb-roșii în această ediție, cu 4 în plus față de Academica Clinceni, scrie Digisport.ro.

