Șase beneficii ale porumbului dulce

Includerea porumbului dulce în dieta de zi cu zi poate îmbunătăți sănătatea intestinului, poate reduce riscul de boli de inimă, diabet de tip 2 și chiar cancer. Cu toate acestea, din cauza diferitelor concepții greșite, porumbul dulce poate fi una dintre cele mai discutabile delicatese.

De exemplu, unii oameni presupun că nu poate face parte din dieta noastră de bază, deoarece este greu de digerat. Cu toate acestea, este pur și simplu un mit. Porumbul dulce este bogat în fibre insolubile și ajută la sănătatea digestivă. De asemenea, conține diverse vitamine, minerale și antioxidanți. Și aceste proprietăți sunt cele care oferă porumbului dulce beneficiile sale.

Valoarea nutrițională a porumbului dulce

Porumbul este conține carbohidrați și este bogat în fibre. De asemenea, este o sursă bogată de antioxidanți și vitamine.

Iată valorile nutriționale ale porumbului dulce (100 g):

Calorii: 86 Kcal

Carbohidrați: 18,70 g

Proteine: 3,27 g

Grăsimi: 1,35 g

Fibre alimentare: 2 g

Sodiu: 15 mg

Potasiu: 270 mg

Caroten-ß: 47 µg

6 beneficii ale porumbului dulce

1. Bogat în fibre

Conținutul ridicat de fibre este unul dintre beneficiile porumbului dulce. Fibrele alimentare sunt benefice pentru sănătatea generală, inclusiv pentru sistemul digestiv. În plus, poate reduce riscul de boli de inimă, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și cancer intestinal.

În plus, fibrele oferă sațietate, vă fac să vă simțiți mai plin și vă salvează de la excese. Acest beneficiu al porumbului intră în discuție atunci când este utilizat ca parte a unei diete pentru menținerea greutății.

2. Îmbunătățește sănătatea inimii

Potențialul fibrelor de a scădea tensiunea arterială și colesterolul joacă un rol în prevenirea bolilor de inimă. De asemenea, este sățios ceea ce vă permite să mâncați mai puțin. Și acest lucru poate duce la o pierdere sănătoasă în greutate.

Potrivit unei analize, persoanele care consumă fibre alimentare își pot reduce semnificativ riscul de boli de inimă. În plus, mortalitatea din cauza bolilor de inimă a fost mai mică la cei care au consumat mai multe fibre.

Porumbul oferă o cantitate decentă de fibre și adăugarea de porumb dulce în dietă poate crește aportul de fibre. Astfel, consumul de porumb vă poate menține inima sănătoasă.

3. Sursă de antioxidanți

Porumbul dulce este bogat în vitamina C. Este un aliment antioxidant puternic care vă protejează de deteriorarea celulelor. Ca urmare, vitamina C poate preveni bolile de inimă și cancerul.

4. Previne diverticulita

Boala diverticulară este o problemă de sănătate larg răspândită. Se referă la o colecție de afecțiuni care ar putea afecta sistemul dumneavoastră digestiv. Diverticulita este o formă severă de boală diverticulară care poate induce simptome neplăcute. Complicațiile sale pot duce chiar la probleme de sănătate pe termen lung.

Potrivit unui studiu, consumul de porumb poate ține diverticulita la distanță. Adică, consumul de porumb este benefic pentru sănătatea intestinului.

5. Menține sănătatea ochilor

Porumbul dulce conține carotenoizii luteină și zeaxantină. Ambele sunt, de asemenea, antioxidanți și pot ajuta la combaterea daunelor radicalilor liberi. Acestea sunt benefice pentru sănătatea ochilor, deoarece reduc deteriorarea cristalinului care duce la cataractă.

Un studiu arată că nivelurile ridicate din sânge ale acestor carotenoide sunt benefice pentru a reduce incidența atât a degenerescentei maculare, cât și a cataractei.

6. Îmbunătățește memoria

Consumul de porumb poate susţine o funcție cognitivă sănătoasă. Porumbul are o concentrație mare de vitamina B1. Această vitamină este adesea cunoscută sub numele de tiamină care este necesară pentru a produce acetilcolină în corpul nostru. Acetilcolina este un neurotransmițător care ajută oamenii să-și amintească informații. Astfel, un nivel bun de acetilcolină poate îmbunătăți memoria. În plus, reduce riscul bolii Alzheimer. Prin urmare, consumul de porumb poate ajuta ca un stimulent al memoriei.

Beneficii suplimentare ale consumului de porumb

Porumbul dulce este un depozit de vitamine și minerale esențiale. Consumul de porumb vine și cu următoarele avantaje:

Folați: Folatul este adesea cunoscut ca vitamina B9 sau acid folic. Este un nutrient esențial care este deosebit de important în timpul sarcinii. Porumbul conține 42 micrograme de folat.

Vitamina B6 se referă la un grup de vitamine, dintre care cea mai comună este piridoxina. Îndeplinește o varietate de sarcini în corpul tău. Porumbul conține piridoxină care poate ajuta cu depresia, sindromul premenstrual și poate susţine sănătatea creierului.

Niacina: este cunoscută și sub numele de vitamina B3. Este esențială pentru o digestie sănătoasă, piele și sistemul nervos.

Potasiu: este un mineral esențial. Potasiul este necesar pentru reglarea tensiunii arteriale și poate promova sănătatea inimii. Porumbul are 270 mg de potasiu, potrivit Healthifyme.com.

