Theo Rose, sfâșiată de durere. A făcut anunțul morții lui: Era o iubire cu nerv, îi datorez multe lucruri

Sarah Harding, celebra cântăreață care face parte din trupa Girls Aloud, trece prin momente dificile. Vedeta a anunțat în urmă cu opt luni că are cancer mamar și în ciuda tratamentului pe care l-a urmat, boala s-a extins acum și la măduvă.

"Doctorul mi-a spus că e ultimul Crăciun din viața mea"

Sarah Harding a dezvăluit că medicii i-au spus că Crăciunul din 2020 a fost, probabil, ultimul din viața ei.

La 39 de ani, Sarah trece prin momente extrem de dificile și a vorbit despre experiența ei în cartea "Hear Me Out", pe care a lansat-o de curând.

"În decembrie, doctorul mi-a zis că probabil Crăciunul care urma să vină va fi probabil ultimul. Sunt în fază terminală acum și nu știu câte luni mi-au mai rămas de trăit. Nu vreau să simt că îmi voi petrece timpul care mi-a mai rămas ascunzându-mă. Încerc să trăiesc și să mă bucur de fiecare secundă din viața mea, indiferent de cât mi-a mai rămas", a explicat Sarah.

Deși își dorește să urmeze un tratament pentru a trata tumoarea de la baza coloanei, artista spune că nu vrea să facă radioterapie, întrucât în urma acestei proceduri își va pierde părul.

"Nu există o modalitate ușoară de a spune acest lucru și, de fapt, nici măcar nu simt că este adevărat când scriu asta, dar iată. La începutul acestui an am fost diagnosticată cu cancer mamar și în urmă cu câteva săptămâni am primit vestea devastatoare că boala s-a răspândit și în alte părți ale corpului meu", a fost anunțul făcut de artistă în luna august 2020, pe Twitter.

Cine e Sarah Harding

Sarah Harding a devenit cunoscută în anul 2002, când a concurat pentru "Popstars: The Rivals", un show al ITV care avea ca obiectiv înfiinţarea unei trupe de fete şi a uneia de băieţi.

Ea a ajuns în finală şi a fost votată pentru a face parte din Girls Aloud alături de Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh şi Cheryl Tweedy.

În plus, Sarah a jucat și în câteva filme, precum "Run for Your Wife" şi "St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold". Aceasta a făcut parte și din reality show-ul "he Jump" de la Channel 4, în 2016, iar în 2017 a câştigat "Celebrity Big Brother".

Rodica Popescu Bitănescu, ironii de senzație. Prințul Charles, luat la mișto de Regină: De ce nu a luat Camilla COVID de la el