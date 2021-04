Theo Rose a pierdut unul dintre cei mai dragi oameni din viața ei. Cântăreața a făcut anunțul, după ce a aflat că profesorul ei de canto din liceu a încetat din viață.

"Am intrat pe Facebook și am aflat că a murit profesorul meu de canto din liceu, domnul Gavril Prunoiu, un om care a ținut foarte tare la mine și căruia îi datorez multe lucruri. Un foarte bun interpret de muzică populară, dar și un om cu foarte mult umor, pentru că eu am multe povești amuzante cu dumnealui.

Era un om dintr-o bucată, de la țară, foarte cald și un om care a fost altruist, pentru că a ales catedra în detrimentul celebrității, deși era un foarte bun interpret și făcea parte dintr-o generație de aur. A ales să crească generații de artiști. Și sunt mândră că și eu fac parte dintr-una dintre generațiile formate de dumnealui.

Eu cu domnul profesor am avut o iubire de asta neînțeleasă, nu doar eu l-am enervat pe dumnealui, ne enervam reciproc așa, era o iubire cu nerv, dar la final vedeți că este vorba de ce lași în urma ta, iar domnul profesor a lăsat multe lucruri și amintiri frumoase pentru noi cei care l-am cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească și eu mă bucur că v-am povestit și vouă, este ceva ce pentru mine a contat", a povestit Theo Rose pe Instagram.