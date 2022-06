Sancționarea magistraților, diferită de cea a medicilor, care sunt ”discriminați“. Cazanciuc: La judecători e problema

Invitat la interviurile DC News, Robert Cazanciuc, senator al partidului Social Democrat, a vorbit despre sancționare magistraților:

„Păi, cum spuneam, să fie balanță ca la medic. Până își termină rezidențiatul el este sub îndrumarea unui profesor. Apropo de dreptate, dacă e dreptate pe lume. Un medic, dacă greșește, dacă face malpraxis, pușcărie și 500.000 de euro despăgubiri, iar asta era pe vremea când un medic debutant avea salariul 1.800 de lei, pe când judecătorul sau procurorul, doar dacă greșește cu rea intenție. Păi, medicul ăla a avut rea voință? A vrut să taie greșit? De ce e această nedreptate? De ce pe un profesionist îl prigonești, stă în pușcărie, îi iei dreptul de muncă, îi dai 500.000 daune, iar judecătorul sau procurorul doar dacă o face cu rea intenție, lucru ce nu poate fi dovedit?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Este una dintre marile nemulțumiri pe care le are populația la adresa Magistraturii. E foarte complicat, când știi bine că ai dreptate, să ajungi în fața unei instanțe și să primești o soluție ...“, a completat Robert Cazanciu.

„Dar nu ești implicat, te uiți din afară. Domn'le, de ce ăluia îi dai 5 ani de închisoare și 500.000 daune, iar celuilalt nu-i faci nimic, că nu a avut rea-voință? Care e neglijența gravă și unde e aia care nu e gravă? Unde e balanța, cine o stabilește cât de gravă sau mai puțin gravă este? A fost vreunul în care s-a stabilit că e gravă neglijența?“, a insistat Val Vâlcu.

„Aceasta este realitatea, din păcate, a nemulțumirii oamenilor. Au fost sancționați, să spunem, în CSM, și dați afară unii dintre ei, dar nu știu să fi pornit vreun proces în care, spre exemplu, să recuperezi de la un magistrat daunele pe care statul le-a plătit“, a spus Cazanciuc.

„Meseria perfectă“

„Nu se poate să fie zero. La medici sunt zeci, sute de cazuri, dar zero? E o meserie perfectă, o categorie profesională perfectă, dacă are zero sancțiuni“, a adăugat Val Vâlcu.

„Noi avem această discuție, care nu se poartă în Europa, despre răspundere, pentru că acolo încrederea este mult mai mare. Un judecător din Marea Britanie nu înțelegea conceptul: Păi cum adică să răspundă? / Păi răspunde pentru că oamenii nu au încredere! / Păi cum nu au încredere, că ceea ce spune judecătorul, așa este! El întoarce de atât de multe ori, pe toate fețele, un caz, iar la final toată lumea are încredere. Curtea Constituțională din Germania este printre cele mai respectate din Europa, pentru că deciziile se iau în așa fel încât, indiferent cum ai întoarce, pe toate fețele, aia este decizia corectă. Problema este cum facem noi să aducem judecătorii față de care să nu se pună problema răspunderii magistraților“, a spus Robert Cazanciuc.

„Este nedrept ce se întâmplă cu medicii! Adică, să operezi cu procurorul la ușă mi se pare o mare greșeală, duce la medicină defensivă. Oameni raționali au spus că nu faci bine pacientului, nu faci bine sistemului de sănătate. Sunt argumente importante aduse de specialiști (...)“, a mai spus Val Vâlcu.

„Sunt două cazuri, rea-credință și gravă neglijență. Rea-credință înseamnă când cineva ignoră un document care putea să ducă la aflarea adevărului. Tu, ca procuror, ești obligat să cauți probe în favoare și în defavoare, ești obligat să cauți o soluție care să stabilească cine este vinovat bazată de probe, nu pe ceea ce crezi tu. Dacă ai ascuns în mod deliberat, este fals. Grava neglijență e în același registru. Când toată lumea urmează o anumită soluție, tu schimbi soluția. Problema este cine vine să judece.

La procuror ai o structură ierarhică. Tu, ca procuror, ai dat o anumită soluție, iar procurorul-șef vine și spune că ai greșit. Dacă ia dosarul la verificat, constată că are o formă de neglijență. Când ai o soluție definitivă a unui judecător, împotriva căruia cel care o primește face sesizări la CSM și spune că oamenii ăia au ignorat elemente din dosar, deși erau acolo... . Aici este mecanismul care trebuie găsit, un mecanism funcțional, pentru că tu o să faci o nouă judecată (...). Problema este de mecanism de infirmare a unei decizii definitive. CSM-ul nu poate infirma, nu este instanță de judecată decât în materie disciplinară“, a conchis Robert Cazanciuc.

