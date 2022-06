Cazanciuc (PSD): Dacă asta e dorința studenților de la Drept, nu suntem pe calea cea bună. Nu poți să faci experiențe pe seama unor oameni

Robert Cazanciuc, senator al Partidului Social Democrat, a vorbit, într-un interviu exclusiv de la DC News, despre problemele sistemului judiciar din România:

„Eu cred că două sunt cauze pentru care oamenii nu au încredere în sistemul judiciar, iar ele pleacă de la selecția inițială a judecătorilor și procurorilor. Atât timp cât noi nu o să avem curaj să facem o selecție bazată pe vocația și pe abilitatea celor care vor să fie judecători și procurori și facem doar pentru a da un salariu sau o pensie bună, nu suntem pe calea care trebuie. Am fost zilele trecute la Facultatea de Drept și i-am întrebat pe studenți ce vor să facă în viață, câți vor să fie avocați. Toți au spus că vor să fie judecători și procurori. Dacă asta este dorința care îi mână în luptă pe cei care vor să vină la Drept, nu cred că suntem pe calea bună. E mai atractiv să fii judecător și procuror din perspectiva carierei și a stabilității. Nu e rău că tinerii își doresc o carieră stabilă, predictibilă, dar noi punem pe umerii lor, mult prea devreme, o sarcină mult prea importantă.

La 24-25 de ani e foarte complicat, că tu nu știi ce este cu tine. Potrivit datelor științifice, la 25 de ani se termină ultimele așezări în sistemul neuronal al unui om. Ori, la 25 de ani, îi spun: De mâine, tu trebuie să fii Dumnezeu pe pământ! Trebuie să vedem, noi ca societate, dacă sunt acești copii pregătiți să fie Dumnezeu pe pământ.

Au fost derogări de-a lungul timpului, în ultimii ani s-a mărit acest ecart între instanțe, nu mai poți să ajungi atât de ușor. Sunt discuții dacă a fost sau nu a fost bine. Eu, când am terminat facultatea, am primit repartiție ca judecător. După puțin timp am zis că nu e de mine acest lucru și vreau să fiu procuror. Se putea face acest lucru. Noi am modificat legea, care este suspendată până în 2023, și am spus în felul următor: Tu nu poți să ajungi, după ce termini INM-ul, judecător sau procuror fără să știi despre ce e vorba în profesie.

Și atunci i-am obligat să meargă câte 6 luni în practică și după ce ai trecut prin aceste experiențe să poți să decizi tu în cunoștință de cauză, oferindu-i posibilitatea tânărului să meargă și în avocatură, nu să facă experiențe pe seama unor oameni. Dacă noi facem o selecție pe X și 0 la admitere, pentru că așa îi este ușor examinatorului, o să discutăm despre problemele sistemului judiciar și peste cinci sau 10 ani, cu oameni nemulțumiți de soluțiile pe care le dau“, a spus, la DC News, Robert Cazanciuc.

