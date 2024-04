Sănătatea mea, dreptul meu: Colegiul Medicilor din București lansează un apel pentru un sistem medical mai eficient și mai echitabil de Ziua Mondială a Sănătății

Colegiul Medicilor din Municipiul București a transmis:

În 2024, tema aleasă pentru Ziua Mondială a Sănătății este „Sănătatea mea, dreptul meu” (My health, my right). OMS a ales această temă pentru a sublinia dreptul fiecărei persoane, indiferent de locul în care se află, de a avea acces la servicii de sănătate de calitate, educație și informare, precum și la apă potabilă sigură, aer curat, alimentație adecvată, locuințe de calitate, condiții de muncă și de mediu decente și, nu în ultimul rând, dreptul de a nu fi discriminat.

În acest context, Colegiul Medicilor din Municipiul București își reafirmă angajamentul față de promovarea sănătății și drepturilor în domeniul sănătății. În acest sens, este important să aducem la cunoștința publicului larg informații esențiale despre drepturile pacienților, despre drepturile medicilor, dar și să oferim sprijin pentru respectarea acestor drepturi.

„În calitate de președinte al Colegiului Medicilor din Municipiul București, îmi exprim profundul angajament față de promovarea sănătății și drepturilor pacienților și ale medicilor. Ziua Mondială a Sănătății reprezintă o oportunitate pentru a sublinia importanța respectării dreptului fiecărui individ de a avea acces la servicii medicale de calitate și la condiții de trai care să favorizeze sănătatea. În contextul temei „Sănătatea mea, dreptul meu” (My health, my right) aleasă pentru acest an, este esențial să continuăm să ne concentrăm eforturile în direcția asigurării unei îngrijiri medicale echitabile, accesibile și de calitate pentru toți pacienții noștri.

Împreună, trebuie să promovăm respectul pentru drepturile pacienților și să luptăm împotriva discriminării și inechităților în sistemul medical. Cu toții trebuie să avem dreptul la condiții de viață și pentru a profesa medicina care să favorizeze sănătatea, precum și la îngrijiri de sănătate care să vină în întâmpinarea nevoilor noastre când accesăm serviciile de sănătate”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB).

Colegiul Medicilor din Municipiul București subliniază importanța respectării drepturilor pacienților și, totodată, rolul esențial al medicilor în asigurarea unei îngrijiri medicale de calitate.

Astfel, Colegiul Medicilor din Municipiul București își reafirmă angajamentul față de promovarea unor standarde etice și profesionale ridicate în practica medicală și încurajează medicii să continue să își dezvolte competențele profesionale și să ofere îngrijire medicală de calitate pacienților.

„Noi, Colegiul Medicilor din Municipiul București, cel mai mare Colegiu teritorial din România, reprezentăm și luptăm pentru interesele profesionale ale medicilor din București și, de asemenea, susținem promovarea unor standarde etice și profesionale ridicate în practica medicală. Totodată, în contextul provocărilor actuale din domeniul sănătății, ne propunem să fim o voce comună atât pentru pacienți, cât și a profesioniștilor din domeniul medical, pentru că doar împreună putem să contribuim la promovarea unui sistem de sănătate mai eficient, mai accesibil și mai echitabil pentru toți locuitorii municipiului București și nu numai”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din Municipiul București lansează, în contextul Zilei Mondiale a Sănătății 2024, un set de 10 principii pentru eficientizarea unor părți ale sistemului de sănătate:

Etică și integritate - Practica medicală trebuie să se bazeze întotdeauna pe principii etice și integritate profesională;

Persoane competente în funcții de conducere în instituții ce privesc funcționarea sistemului de sănătate;

Predictibilitate în deciziile ce vizează sistemul de sănătate;

Infrastructură de sănătate adecvată. Dezvoltarea infrastructurii ca direcție strategică prioritară continuă în sistemul de sănătate;

Resursă umană suficientă și bine pregătită. Dezvoltarea politicilor de personal ca direcție strategică prioritară continuă pentru funcționarea eficientă a sistemului de sănătate;

Comunicarea interinstituțională în sănătate. Dezvoltarea consultării între decidenții și profesioniștii din sănătate;

Colaborarea interdisciplinară. Dezvoltarea unui mecanism de funcționare pentru echipa interdisciplinară – importanța intensificării colaborării între specialități în domeniul medical, pentru o abordare integrată și coordonată a îngrijirii pacientului;

Parteneriat între medici și pacienți prin încredere, comunicare și responsabilitate în actul medical. Dezvoltarea comunicării între medici și pacienți;

Respect pentru Pacient;

Respect pentru Medic.

