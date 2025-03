Sabin Cornoiu, prima reacție după ce șeful Salvamont Predeal a fost atacat de urs pe stradă: Noi avem o vorbă ...

Atacul neașteptat al unui urs asupra șefului serviciului Salvamont Predeal a ridicat din nou pe agenda publică problema cu care se confruntă România de mai mulți ani, respectiv coborârea acestor animale în zonele locuite și atacarea oamenilor. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, a avut o primă reacție, luni dimineață, privitor la incidentul în care a fost implicat colegul său din Brașov.

„Avem animale care și-au schimbat comportamentul, care și-au dat seama că omul este inferior din punct de vedere fizic și care nu se sfiesc să atace. Nu cred că s-a întâlnit cu el față în față, nu cred că l-a provocat, ci poate că animalul a stat la pândă și l-a văzut ca pe o pradă. Nu putem să știm ce i-a schimbat comportamentul acestui animal, de a atacat cu o asemenea violență și a provocat asemenea traumatisme.

Se repetă frecvent astfel de incidente și probabil vor fi din ce în ce mai dese. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche că nu se vor mai întâmpla, deoarece animalele devin din ce în ce mai curajoase, pătrund în localități și se apropie de casele oamenilor. Nu mai au nicio limită! Nu este deloc normal!“, a punctat Sabin Cornoiu, la B1TV.

Președintele Salvamont a făcut apel pentru o analiză clară cu privire la această problemă, care nu implică doar coborârea urșilor în localități, ci și schimbarea comportamentului acestor animale.

„Pe munte, există câteva zone binecunoscute în țară, unde animalele au prins curaj, se apropie de potecile turistice, cum există și zone montane unde nu au loc astfel de evenimente și unde urșii și-au păstrat caracterul lor natural. Cred că ar trebui făcută o analiză pertinentă, iar acolo unde urșii își schimbă comportamentul și se apropie nepermis de mult de așezări, să se ia niște măsuri realiste, care să ducă la un rezultat favorabil. Din punctul meu de vedere, aceste relocări nu au niciun rezultat favorabil“, a mai punctat președintele Salvamont.

Reprezentanții Salvamont România au observat schimbarea de comportament a ursului și în deplasările pe care le au pe munte. Sabin Cornoiu a explicat, de asemenea, de ce nu omul este responsabil pentru atacurile care se întâmplă tot mai des.

„Noi avem o vorbă: Ani de zile am mers pe munte și am văzut urși numai din partea din spate, adică urși care se îndepărtau. Niciodată nu am văzut urși cu fața. Foarte multe animale și-au păstrat caracterul natural, fug de om, reacționează ca un animal sălbatic, dar apar aceste efective care și-au schimbat comportamentul.

Turiștilor care merg pe munte, nu le putem, interzice să nu aibă la ei hrana necesară, sau să le cerem să fie ambalată numai într-un anumit tip de ambalaje. Este foarte greu de gestionat situația. Da, există oameni care îi hrănesc pe marginea străzii și îi atrag acolo, dar am avut cazuri în care ursul a atacat pe poteca turistică. Pe de o parte încurajăm oamenii să meargă pe munte, pentru a se educa după o săptămână de muncă, dar ajunși acolo se întâlnesc cu aceste animale care atacă și devin din ce în ce mai periculoase“, a conchis Sabin Cornoiu.

