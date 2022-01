Să ne gândim la modul de comportament din Austria vs. România, în pandemie, când strigăm că ”vrem o țară ca afară”

Profesoara Anamaria Nicola a comentat acest subiect spunând cum este în Austria în ceea ce privește testarea, măștile FFP2 sau certificatele verzi.

„Ne place să admirăm țările din Vest și să ne plângem că vrem o țară ca afară, dar nu ne-o dau politicienii, dar când vine vorba despre reglementări, noi suntem veșnic supărați și revoltați că ni se fură libertatea.

Câteva exemple din experiența reală, nu auzite sau citite:

1. S-au introdus testările în școli, noi ne-am revoltat că nu se poate: că nu știu copiii, că nu sunt plătiți profesorii, că se perturbă orele etc. etc. etc. Nepotul meu de 7 ani se testează de două ori pe săptămână la școală, singur, fără ajutorul nimănui, iar la începutul pandemiei, primele teste erau cele nazale și tot și le făceau singuri copiii (acum au trecut de luni bune pe salivă, într-adevăr, dar la început își băgau bățul în nas).



2. Se introduce obligativitatea măștilor FFP, ne revoltăm că sunt scumpe și e o nouă modalitate de a ne fura banii. La sor-mea măștile FFP2 sunt obligatorii peste tot în interior și le-am purtat fără să comentăm, căci așa e legea.



3. Se cer certificate verzi în restaurante și malluri și ne revoltăm că ni se încalcă liberatea și n-au dreptul paznicii să ne legitimeze că ni se încalcă GDPR-ul. La sor-mea în țară ne-au cerut certificatul și ID-ul în fiecare restaurant, cârciumă sau muzeu și le-am arătat fără să ne gândim că paznicul sau chelnerul n-are dreptul să îmi afle CNP-ul.

Diferența dintre noi e simplă: sora mea și nepotul meu locuiesc în Austria, iar noi încă ne zbatem în România. Când mai vrem o țară ca afară să ne gândim și la asta: că țara suntem noi, nu doar politicienii. Noi, cei veșnic revoltați și nemulțumiți. Noi care avem numai drepturi și nicio responsabilitate și care ne temem că ne fură datele paznicul de la mall”, a scris profesoara Anamaria Nicola pe Facebook.

