S-a terminat. Gigi Becali a reziliat contractul unui jucător important de la FCSB

Gigi Becali a ajuns la un acord de reziliere a contractului cu un fotbalist important din lotul FCSB, cotat la aproape 1 milion de euro.

E vorba de atacantul Alex Băluță care a fost informat încă de la începutul verii că nu mai intră în planurile staff-ului tehnic și nu s-a mai antrenat cu echipa. În toată această perioadă, Alex Băluță a căutat o altă variantă pentru a-și continua cariera, dar nu a primit nicio propunere care să-l mulțumească, notează Digi Sport.

Alex Băluță a reziliat contractul cu FCSB! În cele din urmă, Alex Băluță pleacă de la FCSB, dar nu în urma unui transfer la o altă formație, ci după rezilierea de comun acord a contractului.

Alex Băluță mai avea un an de contract cu FCSB și era unul dintre cel mai bine plătiți jucător din lot, cu un salariu de 20.000 de euro pe lună. Foarte probabil, a primit câteva salarii compensatorii înaintea despărțirii.

Alex Băluță a primit mai multe oferte din SuperLigă în această vară, de la Metaloglobus, Dinamo, UTA sau Petrolul, dar le-a refuzat pe toate.

E foarte probabil ca fostul jucător al Craiovei și FCSB să aibă deja un angajament pentru a semna cu o formație din străinătate.

