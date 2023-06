S-a ajuns în zona epavei Titanicului. Au fost găsite „resturi“ care ar putea proveni de la submersibilul dispărut

„Experții din cadrul comenzii unificate evaluează informațiile”, se arată în precizarea Gărzii de Coastă, de pe Twitter.

O conferință de presă pentru a discuta concluziile este programată să aibă loc în această seară la ora 20:00, ora Marii Britanii.

Zona cu resturi a fost găsită de un vehicul operat de la distanță desfășurat de Horizon Arctic, o navă canadiană.

