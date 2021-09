'Rușine să vă fie!'. Scandal la Arena Națională după România - Liechtenstein. Fanii i-au luat la rost pe tricolori

În drumul spre autocar, jucătorii României au fost huiduiți de mai mulți fani, aceștia fiind extrem de nemulțumiți că fotbaliștii antrenați de Mirel Rădoi nu au acceptat să facă fotografii sau să stea de vorbă cu ei.

Nicolae Stanciu, căpitanul României în partida cu Liechtenstein, a fost singurul care s-a apropiat de suporteri și le-a explicat acestora că nu poate face aceste lucruri, având în vedere protocolul COVID-19 și faptul că tricolorii au avut deja un jucător depistat pozitiv, pe Dorin Rotariu.

'Stanciu, suntem cu copiii!', 'Am venit pentru copii', 'Copiii ăștia așteaptă de o oră!', 'Nu am venit pentru mine', 'Ați primit ordin de undeva să nu stați de vorbă cu noi?', au fost câteva dintre mesajele fanilor.

'Rușine să vă fie! Rușine să vă fie!'

'Voi înțelegeți? Nu mai jucăm dacă mai iese cineva pozitiv. Înțelegeți?', le-a replicat Stanciu. Înconjurat de stewarzi, mijlocașul a părăsit ulterior zona.

'Rușine să vă fie! Rușine să vă fie!' au scandat apoi fanii, potrivit imaginilor difuzate de Digi Sport.

Amintim faptul că echipa naţională de fotbal a României a învins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. După 2-0 cu Islanda şi 2-0 cu Liechtenstein, România va juca miercuri un nou meci, contra Macedoniei de Nord, pe Tose Proeski Arena din Skopje (21:45). Echipa antrenată de Mirel Rădoi a urcat pe locul al treilea în clasament, devansând Macedonia de Nord.

Ce a declarat Rădoi despre meciul cu Liechtenstein

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, duminică seara, după victoria cu 2-0 cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, că şi-ar fi dorit ca jucătorii săi să marcheze mai multe goluri în această partidă pentru că golaverajul este un criteriu de departajare important la finalul campaniei de calificare.

'Aveam nevoie de cele trei puncte în seara asta. Ca să fiu sincer, mă aşteptam ca scorul să fie mai mare. Îmi pare rău pentru băieţi pentru că şi în meciul cu Islanda şi în alte partide ne creăm ocazii dar, din păcate, ne pierdem concentrarea exact în momentul cel mai important, cel al finalizării. Aş fi vrut totuşi să marcăm mai multe goluri... cel puţin unul în repriza a doua. Pentru că vedem că avem ocazii şi nu reuşim să marcăm. Avem o grupă echilibrată şi echipele care dau cele mai multe goluri Liechtensteinului vor face diferenţa. Pentru că după numărul de puncte următorul criteriu este golaverajul. De asta aş fi vrut să mai înscriem măcar un gol în repriza a doua', a afirmat Rădoi la postul Pro Tv.

'Cu Macedonia de Nord va fi un meci mult mai dificil'

'Până la urmă era de aşteptat că vor marca şi fundaşii. Mă bucur însă pentru încrederea pe care o avem înainte de meciul din Macedonia de Nord. În aceste două partide nu am câştigat doar 6 puncte, ci 10 aş spune eu, pentru că alte meciuri din grupă s-au încheiat la egalitate şi am câştigat şi de acolo câte două puncte. Dacă vom câştiga şi în Macedonia atunci încercăm să stabilim lucrurile pentru locul doi. Cu Macedonia de Nord va fi un meci mult mai dificil decât acestea două. Vom întâlni o echipă bună care astăzi cu Islanda şi-a impus jocul şi ritmul', a adăugat selecţionerul.

Deși galeria a boicotat meciul, tehnicianul Mirel Rădoi le-a mulţumit suporterilor care au venit pe Arena Națională şi a explicat că schimbul de generaţie la echipa naţională trebuia făcut

'A fost foarte frumos cu spectatori, chiar la imn mi-am adus aminte cum era când eram jucător. Le mulţumim suporterilor pentru prezenţă şi pentru faptul că au fost alături de noi şi în repriza a doua, deşi nu am marcat. A venit această schimbare de generaţie şi cineva trebuia să o facă. Îmi aduc aminte că şi eu am participat la una în anul 2000, când am debutat la echipa naţională. Spre deosebire, Ladislau Boloni atunci a avut meciuri amicale. Acum meciurile amicale s-au transformat în meciuri oficiale. În contextul acesta e puţin mai ciudat, dar asta este situaţia', a precizat Mirel Rădoi.