Rușii își dau autoturismele la schimb pe LOCUINȚE: O mașină rulată, din 2021, valorează cât un apartament cu trei camere, de 100-120 mp

În acest context economic complicat, prețul mașinilor a crescut atât de mult în Federația Rusă încât agenții alimentari au observat ceea ce numesc un fenomen: rușii își dau la schimb mașinile pentru apartamente.

Așa s-a ajuns ca un SUV Kia Mohave din 2021, cu un kilometraj de 10 mii de kilometri, ar fi echivalentul unui apartament în Makhachkala, capitala republicii autonome Daghestan, potrivit Gazeta.Ru, citată de b1.ro.

În timp ce prețurile apartamentelor au stagnat în Rusia, cel al autovehiculelor au explodat.

”Mă gândesc la un apartament doar în Makhachkala, în centru, nu în alte orașe. Dacă apartamentul este mai ieftin, atunci cer și bani în plus. Mașina este nouă, am cumpărat-o de la Moscova cu câteva mii de kilometri, acum are 10 mii. Nicio zgârietură!”, spune Aleksei, vânzătorul unui autoturism. El a scris că Kia Mohave l-a costat 6,2 milioane de ruble la începutul anului și acceptă să o dea la schimb doar pentru un apartament cu o valoare estimată la 7-8 milioane de ruble.

Estimările agenților imobiliari susțin varianta de mai sus a lui Aleksei. Un astfel de model de autoturism este echivalentul unui apartament cu 3 camere într-un bloc nou și cu o suprafață utilă de 100-120 de metri pătrați.

Un alt vânzător oferă un crossover Toyota RAV4 din 2020 în schimbul unui apartament sau unei case în Slavyansk-on-Kuban. A cumpărat mașina cu un an și jumătate în urmă contra sumei de 2,6 milioane de ruble, iar acum o estimează la 4 milioane de ruble. Yury, un locuitor din Novy Urengoy, a estimat crossover-ul din 2021 cu un sistem de alarmă suplimentar și un încălzitor autonom Webasto la 5,2 milioane de ruble. Acesta ar schimba autoturismul cu un apartament cu o cameră în Novy Urengoy.

