Ruşii dezinformează la nivel înalt. Comandant pro-rus din Lugansk: Noi luptăm cu trupe NATO

"Noi nu suntem militari, așa că explică-ne. Aceasta nu este deloc o critică. Explică-ne doar să înțelegem. De ce avansăm metru cu metru, când ei (ucrainenii) avansează sat cu sat? De ce merg lucrurile mai bine pentru ei acum? Cu ce are legătură și când se va schimba situația?”, îl întreabă prezentatoarea Olga Skabeeva pe Andrei Marociko în emisiunea ei de la postul Rossiya-1, conform Adevărul.

"Haideți să ținem cont de faptul că nu lucrăm împotriva unor trupe ucrainene. Luptăm cu trupe NATO. Ele au resurse enorme! În momentul de față resursele lor sunt superioare alor noastre”, răspunde comandantul separatist.

Informaţia este, însă, una falsă, pentru că trupele NATO nu sunt implicate în războiul din Ucraina.

În mod interesant, în spatele comandantului separatist din Lugansk poate fi văzut un camuflaj folosit pentru corturile de campanie, sugerând că acesta se află pe front sau în apropierea sa, semn că separatiștii din această regiune se tem că forțele armate ucrainene ar putea ataca și în direcția lor.

