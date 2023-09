Rusia și Belarus invitați la banchetul Nobel. Jimmie Akesson, liderul Suedezilor Democraţi: Din păcate, voi fi ocupat în acea zi

Această invitație vine după ce nu au fost incluși pe lista de invitați anul trecut din cauza implicării Rusiei în invazia din Ucraina, conform anunțului făcut de Fundația Nobel joi.

De asemenea, Fundaţia Nobel l-a invitat şi pe liderul partidului anti-imigraţie Democraţii Suedezi pentru prima oară la acest eveniment. Fundaţia l-a ignorat în mod repetat pe liderul Democraţilor Suedezi, Jimmie Akesson, inclusiv în 2022, când formaţiunea politică s-a clasat pe locul al doilea la alegerile parlamentare, argumentând că acest partid nu se află în concordanţă cu principiile promovate de laureaţii premiilor Nobel.



Cinci dintre cele şase premii Nobel sunt anunţate la Stockholm în fiecare an la finalul unui proces de nominalizare care este ţinut secret pentru o perioadă de 50 de ani. Premiul Nobel pentru Pace este atribuit la Oslo, unde au loc festivităţi separate.



Fundaţia Nobel a precizat că ambasadorii tuturor ţărilor care au reprezentanţe diplomatice în Suedia şi în Norvegia vor fi invitaţi să participe la ceremoniile oficiale de înmânare a acestor premii, care vor avea loc în luna decembrie. Anul trecut, fundaţia i-a exclus de la eveniment pe ambasadorii din Rusia şi Belarus.



În acest an, Fundaţia Nobel a precizat că doreşte să îi includă pe lista invitaţilor chiar şi pe diplomaţii ţărilor care nu împărtăşesc valorile promovate de premiile Nobel.



"Este foarte clar că lumea a devenit din ce în ce mai divizată în sfere de influenţă, în care dialogul dintre cei care au păreri diferite este redus", a declarat Vidar Helgessen, directorul executiv al Fundaţiei Nobel, într-un comunicat.



"Pentru a contracara această tendinţă, extindem acum invitaţiile noastre, pentru a celebra şi a înţelege mai bine premiile Nobel şi importanţa lor pentru o ştiinţă liberă, o cultură liberă şi societăţi libere şi pacifiste", a adăugat el.



Laureaţii premiilor Nobel din acest an vor fi anunţaţi la începutul lunii octombrie, iar ceremoniile de înmânare a premiilor vor avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea creatorului lor, industriaşul suedez Alfred Nobel.



Liderul Suedezilor Democraţi, Jimmie Akesson, a reacţionat foarte repede după anunţul de joi al Fundaţiei Nobel şi a spus că nu va participa la eveniment.



"Din păcate, voi fi ocupat în acea zi", a declarat el într-un mesaj publicat pe Facebook, conform Agerpres.

