Rusia bombardează un oraș ucrainean la câteva ore după summitul de la Washington

Rusia a lovit orașul ucrainean Kremenciuk în cursul nopții, lăsând un nor gros de fum deasupra orașului, într-un atac pe care primarul local l-a descris ca un semn că președintele rus Vladimir Putin nu dorește pacea, potrivit Reuters.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, bombardamentele asupra acestui oraș, precum și asupra altor locații din Ucraina, au fost cele mai ample ale Rusiei până acum în august. Ele au avut loc după întâlnirea lui Donald Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni la Washington luni, în contextul în care președintele SUA caută să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Moscova a lansat 270 de drone și 10 rachete, a transmis forța aeriană ucraineană. Deși a precizat că a doborât 230 dintre drone, au fost lovite 16 obiective.

„În timp ce la Washington, D.C., se depuneau eforturi pentru a avansa pacea... Moscova a continuat să facă exact opusul păcii: mai multe lovituri și distrugeri”, a scris ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, pe X.

Guvernatorul regiunii Poltava, unde se află Kremenciuk, a declarat că nu au existat victime, dar aproape 1.500 de gospodării au rămas fără electricitate.

Ministerul Energiei a precizat că facilitățile energetice au fost lovite în atac, provocând pagube și un incendiu mare.

Ministerul Apărării rus a afirmat că forțele sale au lovit o rafinărie de petrol care aproviziona armata Ucrainei. Kremenciuk găzduiește o rafinărie mare, deși ministerul nu a precizat dacă aceasta a fost ținta atacului.

Oficiali ruși au mai afirmat că un atac cu dronă ucrainean în cursul nopții a provocat incendii la o rafinărie de petrol și pe acoperișul unui spital în regiunea Volgograd.

Ambele părți au vizat infrastructura, inclusiv facilități petroliere, pe teritoriul celuilalt.

„Din nou, lumea a văzut că Putin nu vrea pace — el vrea să distrugă Ucraina”, a spus primarul Kremenciukului, Vitalii Maletskyi.

O fotografie postată de primar arăta un nor imens, întunecat, de fum, care se ridica în aer și se întindea pe cer.

Maletskyi a spus că mai multe explozii au zguduit orașul, vizând infrastructura energetică și de transport. El a avertizat locuitorii să nu se apropie și să nu atingă muniția cluster neexplodată a rachetelor rusești găsită în oraș.

Un atac cu dronă al Rusiei asupra regiunii Cernihiv din Ucraina, în dimineața de marți, a provocat, de asemenea, daune infrastructurii. Un oficial local din domeniul energiei a declarat că peste 30.000 de gospodării au rămas fără curent.

