Rusia anunță că a doborât 71 de drone ucrainene într-un singur atac de noapte

Apărarea antiaeriană a Rusiei au doborât în noaptea de duminică spre luni 71 de drone ucrainene cu aripi fixe deasupra a zece regiuni din Rusia şi a peninsulei Crimeea anexate, a informat luni Ministerul Apărării de la Moscova pe canalul său de Telegram, informează EFE.

Conform raportului militar, 29 dintre dronele doborâte noaptea trecută au fost interceptate şi distruse deasupra regiunii de frontieră Briansk, unde cu o noapte înainte fuseseră doborâte 43 de aparate ucrainene.

Al doilea cel mai mare număr de drone ucrainene doborâte s-a înregistrat în regiunea Kursk, situată, de asemenea, la graniţă cu Ucraina, unde sistemele de apărare antiaeriană au doborât şapte drone.

Comandamentul militar rus a adăugat că trei drone au fost doborâte deasupra peninsulei Crimeei şi alte şapte aparate deasupra apelor Mării Negre, care scaldă peninsula anexată de Moscova în 2014.

Principalul obiectiv al atacurilor ucrainene cu drone împotriva teritoriului Rusiei sunt infrastructurile energetice.

Astfel, Ucraina urmăreşte, pe de o parte, să îngreuneze aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse şi, pe de altă parte, să diminueze capacităţile de export de ţiţei şi produse petroliere derivate ale Rusiei, una din principalele surse de valută ale Moscovei.