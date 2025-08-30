Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina, noaptea trecută / foto în articol

Forțele aeriene ucrainene declară că Rusia a lansat 537 de drone și 45 de rachete într-un atac nocturn.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 510 din cele 537 de drone și 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia într-un atac nocturn, potrivit Agenției de presă Reuters.

Au fost înregistrate cinci lovituri de rachete și 24 de drone în 7 locații, iar resturi au căzut pe 21 de locuri, conform declarației din aplicația de mesagerie Telegram.

În orașul Zaporijia din Ucraina, atacul a ucis o persoană și a rănit cel puțin alte 24, inclusiv trei copii, a declarat sâmbătă guvernatorul regional.

Atacul a avariat infrastructura și clădirile rezidențiale, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov în aplicația de mesagerie Telegram.

Russia used 582 missiles and drones to attack Zaporizhzhia, Dnipro, Rivne, Lutsk, and Kyiv regions. pic.twitter.com/FKUQkMBgDF — Ania_In_UA (@Ania_In_UA) August 30, 2025

