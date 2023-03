rudel obreja a murit

Liga Profesionistă de Box a făcut anunțul trist și a transmis un mesaj emoționant în memoria celui care a fost Rudel Obreja.

„Cu adâncă durere în suflet anunțăm trecerea în neființă a fostului om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele, drag prieten! Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunțat Liga Profesionistă de Box.

„BOX. Drum lin, Rudel Obreja! Fostul campion dinamovist Rudel Obreja s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa.Născut pe 6 august 1965 la Galați, Rudel Obreja a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondialul din 1989 și cu argint la Europeanul din 1989. De asemenea, a fost multiplu câștigător al Centurii de Aur și al titlului național.Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei!”, a transmis și CS Dinamo București.

Rudel Obreja a fost un boxer valoros, cucerind o medalie de argint la categoria semi-mijlocie la Europenele din 1989 şi una de bronz la Mondialele din acelaşi an. Multiplu campion naţional, Rudel Obreja a participat şi la JO de la Los Angeles, din 1984. În 2004, Rudel Obreja a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Box, îndeplinind în acelaşi timp diferite funcţii în federaţiile europeană şi internaţională a boxului amator.

Rudel Obreja suferea de cancer

Rudel Obreja era bolnav de cancer. În ultimele luni de viață, fostul președinte al Federației Române de box era vizibil slăbit, de nerecunoscut, și se deplasa cu mare greutate.

În urmă cu câteva luni, Tribunalul Ilfov dispusese ca Rudel Obreja să fie eliberat din Penitenciarul Jilava, pentru a se putea trata de cancer.

„Am nevoie de tratament în condiţii umane, de grija medicilor şi a familiei mele, extrem de importante în contextul actual şi iată de ce: stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte; sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi şi noapte; nu am telefon, doar cinci vizite pe lună ale soţiei, deci nu am capacitatea de mişcare pentru a începe tratament sau operaţie chirurgicală. Cer să mi se recunoască dreptul conferit de lege al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! Vreau să trăiesc! Dar pentru asta am nevoie de proceduri", transmitea Rudel Obreja, într-un mesaj postat, anul trecut, pe Facebook.

„Am cancer cu metastaze. Crunt! Chiar dacă am avut parte de două condamnări nelegale, de încălcarea legilor şi a Constituţiei României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte. Optimist... curabil... măcar de cancer!", mai spunea atunci Rudel Obreja.

Rudel Obreja, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul 'Gala Bute'

El fusese încarcerat la începutul lunii aprilie 2022, după ce Instanţa supremă a confirmat condamnarea de 5 ani închisoare primită în dosarul 'Gala Bute'.

Cronologia evenimentelor

În 2018 a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi complicitate la luare de mită în Gala Bute. El a fost eliberat în decembrie 2018 din Penitenciarul Jilava după ce magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au admis contestaţia de suspendare a executării pedepsei, formulate în baza faptului că alcătuirea completurilor de 5 judecători nu s-a făcut prin tragere la sorţi. În aprilie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondate contestaţiile în anulare ale lui Rudel Obreja, astfel că acesta a revenit după gratii. În iulie 2022, Tribunalul Ilfov dispunea eliberarea lui Rudel Obreja pentru ca acesta să se poată trata de cancer într-un spital civil din ţară.

„Este o mârşavie, o bătaie de joc, pentru că dosare identice bazate tot pe decizia CCR din 2018 au fost trimise la rejudecare, vreo cinci: Dan Şova, Niţă de la Braşov, Horia Simu şi mai sunt câţiva. Identic. La noi s-a apelat la CJUE, că, vezi Doamne, gest de impunitate, vrăjeli. Era clar că pentru noi trebuia o altă soluţie, s-a dat altă soluţie şi acum, fix acum, plec cu geamantanul unde trebuie", spunea Rudel Obreja la acel moment.

„Nu regret nimic, absolut nimic. Nu ai ce apărare să faci, nu aveam ce apărare să îmi fac, pentru că aici lucrurile sunt clare. Sunt dosare identice, dar văd că atât s-a prostit presa asta încât nu mai ştie să mai spună lucrurile astea. Domnule, a existat o decizie CCR care a fost pusă în aplicare în alte 5 dosare, da? Şi s-a trimis la rejudecare. Clar că aşa trebuia să se întâmple. La noi s-a apelat la subtrefugiul ăsta, Curtea de Justiţie Europeană, care a zis dacă există cumva risc de impunitate. Adică dacă cumva rămânem noi necondamnaţi. Ceea ce este o măgărie ca principiu de drept. Dar, în sfârşit.

„Nu aveam cum să rămânem noi nepedepsiţi"

Nu aveam cum să rămânem noi nepedepsiţi, pentru că la noi cel mai devreme pedepsele s-ar fi prescris în 2026. Şi vă arăt că în apelul regular ne-am judecat opt luni de zile. Deci, hai să spunem că tot opt luni de zile ne-am fi rejudecat şi acum, sau nu opt luni, 16, 24, oricum până în 2026 sunt patru ani. Ne-a respins. Este o avalanşă împotriva grupului din jurul lui Traian Băsescu care a condus România şi împotriva lui şi asta e", a mai spus Obreja.



Întrebat dacă se consideră o victimă în acest caz, Obreja a afirmat: "Nu mă consider o victimă, însă nu aveam eu ce să caut în povestea asta. Dar, în sfârşit, asta este, aşa a vrut Dumnezeu, aşa se întâmplă lucrurile. Nu am ce să fac, merg mai departe, trebuie să îmi văd de familia mea, de copiii mei".

