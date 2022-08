Starea lui Rudel Obreja. Soția Antonia, primele detalii: "Viața lui, din păcate, decurge între spitale și medici"

Totodată, Antonia Obreja spune că soțul său s-a operat recent.

"Este foarte bine că nu se mai află sub paza gardienilor, ceea ce îi permite să aibă parte de un act medical complet. A început chimioterapia și nu este deloc plăcut, dimpotrivă are reacții adverse foarte puternice: vărsături, disconfort, căderea părului. Chimioterapia va continua pe o perioadă lungă de acum încolo. Ieri s-a externat după ce a fost nevoie să facă o intervenție chirurgicală, pe care a avut-o miercuri. Viața lui, din păcate, decurge între spitale și medici. Starea de sănătatea a soțului meu este foarte complicată și are nevoie de un parcurs medical suprevegheat și exercitat de cei mai buni medici specialiști.

Din cauza faptului că el avea starea de deținut, existau anumite aprobări și proceduri destul de complicate și greoaie să muți un pacient dintr-o parte în alta. Adică dacă a ajuns într-o unitate spitalicească era foarte greu să ajungă și în altă parte ca să consulte și alți medici. Din acest punct de vedere, lucrurile s-au relaxat foarte mult nemaiexistând această pază. Faptul că a fost un gardian 24/24 cum spuneam și am făcut apeluri nenumărate anterior, nu a fost deloc plăcut mai ales pentru un om care are o astfel de afecțiune. Până la urmă are și un impact psihologic această afecțiune și să fii păzit în aceste condiții este total inuman. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit ca el să fie într-o întrerupere a exercitării pedepsei pentru a-și putea continua actele medicale de care are nevoie.

Rudel Obreja nu mai are acum o luptă în justiție, el are o încercare asupra vieții, a dreptului la viață. Astfel, în acest moment, soțul meu trebuie să ducă această încercare și să reușească împreună cu familia să depășească această stare grea. Rudel Obreja își susține în continuare nevinovăția și cu toate că nu a fost niciodată de acord cu acele condamnări și sentințe date de Înalta Curte, s-a supus necondiționat. Atitudinea lui atât procesuală cât și după ce a fost condamnat a fost impecabilă, drept dovadă că la și termenul pentru întreruperea pedepsei am depus caracterizarea din penitenciar care a arătat că Rudel Obreja a avut o atitudine exemplară pe toată perioada detenției, așa încât Rudel Obreja o să-și arate această nevinovăție când lucrurile se vor așeza în justiție cu adevărat," a spus Antonia Obreja la Antena 3.

Rudel Obreja a fost eliberat pentru trei luni pentru a se trata

Tribunalul Ilfov a dispus pe 22 iulie ca fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja să fie eliberat pe o perioadă de trei luni din Penitenciarul Jilava, pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din ţară.



Pe 7 iulie, Obreja a depus la Tribunal o cerere în care solicita judecătorilor întreruperea executării pedepsei de cinci ani primită în dosarul 'Gala Bute', invocând probleme grave de sănătate.



Tribunalul i-a admis cererea şi a decis ca el să fie eliberat pe o perioadă de trei luni, urmând să fie internat într-un spital din ţară. Obreja are interdicţia de a părăsi teritorul României.



"În baza art. 592 şi art. 589 alin. 1 lit. a din Cpp, admite cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii în cuantum de 5 ani, formulată de petentul Obreja Rudel, deţinut în Penitenciarul Jilava. Dispune întreruperea executării pedepsei închisorii în cuantum de 5 ani, pentru o perioadă de 3 luni", se arată în decizia Tribunalului.

Rudel Obreja are mai multe obligaţii şi interdicţii în libertate: să nu depăşească limita teritorială a României decât în condiţiile stabilite de instanţă; să ia legătura, în termen de 24 de ore, de la punerea în libertate, cu Poliţia Capitalei pentru a fi luat în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de supraveghere; să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat; să nu îşi schimbe locuinţa situată în Bucureşti fără informarea prealabilă a instanţei care a dispus întreruperea; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; să se prezinte, de îndată, după punerea în libertate la unitatea sanitară la care urmează să facă tratamentul.

