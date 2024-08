Carmen Tănase, la un pas să renunțe la actorie: "M-am întrebat ce caut în lumea asta"

"După spectacolul ăsta, am plecat pe străzi"

"Am avut un moment când am vrut să renunț la actorie, când eram studentă, proaspăt studentă, anul 2 sau așa ceva și am văzut "Maestrul și Margareta" la Teatrul Mic, în picioare. Era vremea când, pentru a vedea o piesă la Teatrul Mic, stăteai la coadă toată noaptea și se făceau liste. Era atât de multă lume... nu erau reguli ca acum. Stăteai cum apucai, cât încăpea în sală acolo.

După spectacolul ăsta, am plecat pe străzi și am ajuns în Cișmigiu, unde m-am așezat pe o bancă, unde m-a și găsit dimineața, și m-am întrebat cam toată noaptea eu ce caut în lumea asta, voi putea vreodată să joc și să transmit emoții ca oamenii ăia? Că, uite, nu pot să mă duc acasă și să pun capul pe pernă. Dacă pot așa, merită să o fac. Dacă nu pot așa, nu merită. Și atunci am stat să mă gândesc dacă e cazul să renunț. După cum se vede, nu am renunțat", a declarat celebra actriță la Podcast cu Sens by Natasha.

Cine este Carmen Tănase

Carmen Tănase s-a născut pe 18 ianuarie 1961 la Ploiești și a urmat Liceul Pedagogic din orașul natal. A continuat studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București între 1980 și 1984, la clasa Olgăi Tudorache, unde i-a avut colegi pe actori precum Oana Pellea și Adrian Păduraru. În timpul facultății, a jucat în piese precum "Demonii" de F.M. Dostoievski și "Suflete tari" de Camil Petrescu, care a fost și spectacolul său de absolvire.

Carmen Tănase a debutat în 1982 la Teatrul Foarte Mic din București în piesa "Fluturi, fluturi" de Aldo Nicolaj. Între 1984 și 1990, a fost actriță la Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași, unde a interpretat roluri notabile în piese precum "Steaua fără nume" de Mihail Sebastian și "O noapte furtunoasă" de I.L. Caragiale. În 1990, s-a alăturat Teatrului Odeon din București, unde a jucat în spectacole importante precum "Gaițele" de Al. Kirițescu și "Veronika se hotărăște să moară", adaptare după romanul lui Paulo Coelho.

Pe lângă cariera sa teatrală, Carmen Tănase a jucat în numeroase filme, printre care "Misterele Bucureștilor" (1983), "Drumul câinilor" (1991) și "Legături bolnăvicioase" (2006). De asemenea, a fost prezentă pe micul ecran în seriale de succes precum "Inimă de țigan", "State de România" și "Pariu cu viața". A avut și apariții în Teatrul de Televiziune, în spectacole ca "Agnes, aleasa lui Dumnezeu" și "Cumetrele".

Actriţa Carmen Tănase a primit Premiul pentru rol secundar la Festivalul Dramaturgiei Româneşti 2004, Timişoara, pentru rolul Colette Duduleanu din spectacolul Gaiţele de Al. Kiriţescu.

