Pe Andreea am găsit-o pe marginea drumului, oferindu-și serviciile. Cum e să trăiești în România ca femeie pe centură

Aceasta este povestea Andreei (numele a fost schimbat pentru protecția identității), o tânără care, într-o îmbinare între disperare și speranță, își caută supraviețuirea printr-o alegere extremă.

Andreea are 24 de ani și a început să se ofere pe marginea drumului din cauza dificultăților financiare severe. Cu un trecut marcat de probleme economice și familiale, ea a ajuns să se confrunte cu opțiuni limitate.

“Am crescut într-o familie cu probleme financiare serioase. Tatăl meu a plecat când eram foarte mică, iar mama a fost nevoită să muncească din greu pentru a ne întreține, dar veniturile ei nu erau niciodată suficiente.

Adesea, nu aveam ce mânca și nici nu aveam suficiente haine călduroase în timpul iernii. Nu am avut niciodată o copilărie normală, iar visurile mele de a deveni ceva mai bun s-au spulberat pe parcursul timpului.

Lipsa de resurse și absența suportului emoțional au fost factori determinanți în alegerea Andreei

„Când am ajuns la vârsta adolescenței, am realizat că nu am nicio direcție clară în viață. Am încercat să găsesc un loc de muncă, dar fără educație și experiență, am fost refuzată constant. Când am ajuns să fiu nevoită să aleg această cale, am simțit că nu am altă opțiune”, mai spune Andreea.

În ciuda disperării și a lipsei de alternative, Andreea conștientizează pericolele majore la care se expune.

„Este foarte greu să trăiești așa, cu toate riscurile și pericolele care vin odată cu această alegere. Fiecare zi este o bătălie cu incertitudinea. Niciodată nu știi ce ți se poate întâmpla și de multe ori mă simt vulnerabilă și lipsită de protecție”, mai mărturisește tânăra.

Andreea reflectează și asupra stigmatizării cu care se confruntă.

„Este dificil să fii judecată de societate, să fii considerată inferioară sau lipsită de valoare doar pentru că ai ajuns într-o situație extremă”, mai spune Andreea.

Andreea povestește despre lupta zilnică de pe marginea drumului, dar și despre dificultățile cu care se confruntă în societatea noastră, care adesea nu oferă alternative viabile pentru persoanele aflate în situații dificile.

„Vreau doar să am o viață normală. Sper să găsesc o cale să ies din această situație și să pot avea o viață mai bună”, a mai zis Andreea pentru DC News.

