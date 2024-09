Românii din diaspora inovează. Aplicația "RoOmenia" poate salva conaționalii cu probleme oriunde în Europa

Emisiunea "România are nevoie de tine, implică-te!" revine cu o nouă ediție plină de subiecte esențiale pentru românii din diaspora. De data aceasta, invitata specială este Adriana Mureșan, fondatoarea organizației RoOmenia-Voluntari în Europa, care a adus o perspectivă valoroasă asupra implicării sociale a românilor din afara granițelor.

Adriana Mureșan a vorbit de proiectul său, aplicația RoOmenia, și despre rolul crucial al acesteia în a ajuta românii din Diaspora, dar și cei pe cei care călătoresc, atunci când întâmpina probleme în străinătate.

"Orice român care are o problemă poate solicita prin aplicație ajutor, informații, etc"

"Aplicația RoOmenia este proiectul nostru, finanțat din fonduri nerambursabile și este oferită de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Anul trecut am reușit să ne împlinim un vis cu ajutorul acestor fonduri, și anume să punem pe piață o aplicație care se dorește a fi un SOS pentru toți românii care călătoresc, și nu numai. Este pentru cei aflați în Diaspora și pentru cei aflați în România. Orice român care are o problemă poate solicita prin aplicație ajutor, informații, etc. Avem, de exemplu, un modul de mecanici români în toată Europa. E foarte greu când tranzitezi anumite țări să te înțelegi oamenii, să te ajute cineva când ai o problemă tehnică. Anul acesta datorită miilor de cazuri care vin la noi pentru a gestiona persoane dispărute în Europa, am decis că este imperios necesar să implementăm un nou modul în aplicație. Mă refer la modul de persoane dispărute, pentru că oamenii se implică efectiv în teren, iar noi avem o rata foarte mare de succes în a ajuta familiile se afle informații despre persoanele dispărute în diverse circumstanțe. În curând, adică săptămâna viitoare aplicația va avea acest nou modul. Sperăm să fie de folos tuturor, deși e trist să trebuiască să ne căutăm o persoană dragă despre care nu mai aflăm nimic pe canalele oficiale. Aplicația este deja în funcțiune. Ea se află în formula de anul trecut cu ajutorul personal, voluntariat sau cu lista de mecanici și transportatori", a explicat Adriana Mureșan.

Cum funcționează și de ce ar trebui să o folosești și tu

"Cum funcționează? Păi te înscrii pe aplicație, și vreau să menționez că suntem operatori de date personale cu contract cu firmă autorizată, pentru că aplicația cere date și are verificare în 2 pași, pe baza de SMS exact ca la banca. Este foarte sigură aplicația. Unii ne întreabă de ce se cer datele personale. Răspunsul este că aplicația are geolocalizare. În momentul în care tu lansezi o cerere de ajutor, automat aplicația lansează mesajul către voluntarii din zona ta, pe o rază de 50 km, după care mărește raza. Raza poate să fie până la 100 de km, 150 de km, 200 km, etc. În aplicație oamenii au contact direct. Se deschide un canal de chat și oamenii vorbesc direct. La o cerere de ajutor pot să răspundă mai multe persoane, fiecare venind cu o soluție. Îmi aduc aminte de un caz care s-a rezolvat prin aplicație, în care o șoferiță avea nevoie de ceva, fiind în tranzit. Ea și-a ales dintre voluntari pe cel care a fost mai aproape de traseu. Deci, oamenii pot comunica eficient între ei. Când discutăm de modulul de mecanici, acolo deja nu mai este vorba de interacțiune, pentru că noi avem o listă cu aproximativ 100 de mecanici români din Diaspora, din toate țările aproape, și deja acolo în momentul în care ai intrat îți arată primele cinci numere de mecanici din zona ta. De ce? Pentru că aplicația te geolocalizează. Ea permite și trimiterea de poze și altele. Odată cu implementarea modelului ‘dispărut’ am inclus și Inteligență Artificială, care va gestiona mesajele de conținut și foto. Aplicația se poate descărca de pe Google Play și Appstore. Este în funcțiune. Săptămâna viitoare va fi actualizată cu noul modul și cu noutățile din Inteligența Artificială. Este gândită pentru contact direct și mai rapid, pentru că multă lume nu stă pe Facebook, în schimb dacă primești o alertă știi să te uiți și știi că este pentru tine. Adică, nu este o chestie care se întâmplă ca pe grupul de Facebook, la general. Nu îți apare o postare din Paris, iar tu ești în Spania, ca după să te gândești ‘da, nu am ce să-i fac’. În momentul în care sună aplicația, atunci știi că e cineva în zona ta care are nevoie de ajutor. Sunt și alte lucruri care se întâmplă pe aplicație. Noi ne mai dăm întâlnire la o cafea. Este gândită ca SOS, dar și ca un punct de conectare pentru noi cei din Diaspora", a concluzionat Adriana Mureșan.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News