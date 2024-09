”Nu vom avea o criză, vom avea o recesiune ”. Prof. Coșea: Nici nu trebuie să fii economist ca să vezi / Chirieac: În puterea Guvernului actual nu stă nimic

Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit la o televiziune despre situația economică din România. Profesorul a lansat mai multe avertismente cu privire la inflație, deficit, mediul de afaceri, salariul minim european, împrumuturile României, dar și ce ne așteaptă în 2025.

„Nu mai e un secret, e o analiză foarte simplă, nici nu trebuie să fii economist ca să vezi că lucrurile merg într-o direcție nedorită, ca să nu spun altfel, nedorită pentru că avem cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare preț al energiei din Europa. Avem greșeli care s-au făcut în guvernare și care acuma vedem ce consecințe au. Toate impozitele directe și indirecte pe mediu de afaceri a dus la creșterea inflației, la aproximativ 30.000 de societăți care au ieșit din circuitul economic. Destul de multe acum, unități de capital străin să pregătesc să părăsească țara, unele chiar au părăsit țara, a apărut șomajul. Toate lucrurile astea sunt, după părere mea, datorate unei greșeli fatale și anume că în an electoral ar fi trebuit să existe o sinceritate absolută din partea celor care candidează în a spune populație situația în care ne aflăm și ce va urma.

Deficitul ”trece de 7%, ajunge la 8”

Anul electoral în România a însemnat cu totul altceva. A fost o mistificare, o acoperire a adevărului cu fel de fel de cadouri, cu fel de fel de mișcări care au dus la un deficit enorm, enorm. Deficitul, dacă scoatem evaziunea fiscală și tot ceea ce înseamnă amnistia fiscală, trece de 7%, ajunge la 8. În condițiile astea ce ne poate aștepta? Ne poate aștepta efectul unui element foarte simplu și anume că în această perioadă producătorul inflației în România este Guvernul, este producător de inflație. N-avem niciun fel de efect din exterior. Inflația nu vine din exterior, vine din interior. Au fost importuri și taxe de la începutul anului, benzina, carburatul, care s-a scumpit, energia care e foarte scumpă. O măsură care nu a fost negociată cu Uniunea Europeană așa cum trebuia, și anume introducerea salariului minim european. România nu e pregătită acum pentru așa ceva.

De ce? Pentru că nu are o economie consolidată. Alte țări au negociat și au întârziat, au întârziat cu un an sau doi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vom avea o greutate în plus în mediul de afaceri, o scădere, evident a competitivității, șomaj și până la urmă vom ajunge în situația în care eu cred că nu la începutul anului 2025, nu după alegeri vom avea niște măsuri, la jumătate anului pentru că România s-a împrumută enorm. Tot ceea ce se face în România este pe împrumut. Ceea ce este foarte special și ar trebui să se dea atenție este rostogolirea datoriei. Rostogolirea datoriei a ajuns la niște cifre fantastice.

Mircea Coșea: Nu vom avea o criză, vom avea probabil o recesiune

Nu vom avea o criză, vom avea probabil o recesiune sau o stagflație pentru că noi avem încă o greșeală care durează de aproximativ 25 de ani, și anume ne-am dezvoltat industria pe baza unei dependențe periculoase de trei sau patru țări din occidentul Europei, mai ales în industria auto. Acolo sunt probleme, acum toată lumea știe ce se întâmplă în Germania și în alte țări, deci noi nu primim comenzi. Un lucru care este foarte greu de înțeles, eu fac un apel la cei care pot să explice, la cei care îl sfătuiesc pe domnul prim-ministru: domnule, programul ăsta de reindustrializare este contra curentului. Deci, programul de reindustrializare al României, pe care eu îl salut, România are nevoie de o reindustrializare în mod clar, dar o facem pe sistemul socialist? O facem cu industria grea? Cu siderurgia, cu oțelul românesc, cum a spus domnul prim-ministru?

Adică ne întoarcem la energointensivitate și la poluare, când de fapt vrei reindustrializare? Uitați-vă la raportul Mario Draghi, e un raport excepțional, se face prin două direcții principale: suveranitate energetică și, a patra, faza revoluției industriale, adică digitalizare, informatizare. Industria grea, care e poluantă, se dezvoltă în țările lumii BRICS. Se pot cumpăra oțeluri câte vrei, dacă ai cu ce să-l cumperi și dacă ai o industrie ridicată, cea bazată pe IT sau pe folosirea unor resurse proprii, atunci poți să cumperi oricât, nu trebuie să-l faci în țară. (...) Lanțurile valorice și lanțurile comerciale asta fac, fac schimburi, dar trebuie să ai cu ce să cumperi. Ori una dintre monedele principale ale României pe care o pierdem este agricultura.

Probleme în agricultură

Agricultura poate să ne dea un surplus extraordinar. Ori noi avem două probleme mari în agricultură. În primul rând, țara își schimba clima. Trebuie să trecem la un sistem de irigații imediat, imediat. Un sistem de irigații național, un program național. Cine va fi președinte să facă un program național nu cu România educată, ci cu România irigată. În al doilea rând, să producem în țară fabricarea materiei prime agricole. Vedeți, noi am trecut astă-vară printr-un moment foarte important pe care conducerea noastră l-a ratat, și anume vara înseamnă întotdeauna în România o abundență de legume, fructe. Chiar cu seceta am avut legume, fructe. În loc statul să faciliteze intrarea pe piață a acestora ca oferta să reducă prețuri și să mai stăpânim puțin inflația, n-a făcut nimic, n-a făcut nimic. Ori în condițiile astea am ajuns într-un paradox la care dacă se va scrie în istorie vor râde de noi, copiii noștri, și anume cea mai scumpă legumă în România e cartoful.

E mai scumpă decât bananele, e mai scumpă decât ananasul. E posibil așa ceva? Deci, sunt lucruri de făcut, ori noi discutăm dacă domnul Iohannis va fi sau nu va fi candidat? Poate să fie, nu are nicio importanță. Atâta timp cât n-avem o strategie a dezvoltări acum, în momentul ăsta, în care lumea se schimbă, putem să avem orice președinte vrem pentru că fără această strategie vom fi aceeași care am fost până acum, adică o țară cu import de 70% de mâncare, nu de avioane, noi importăm 70% mâncare. Situația e așa cum e, ce pot să vă spun? Lumea o să zică că sunt pesimist, că sunt în vârstă, nu, eu îmi fac meseria, meseria mea este să fac calcule și să vedem cum merg lucrurile. Calculele ies prost, astă e adevărul și nu e numai părerea mea”, a spus profesorul de economie Mircea Coșea.

Puterea Guvernului

„Ce ar sta în puterea Guvernului acum, domnule Chirieac, să facă pentru a preveni o astfel de furtună economică?”, a fost întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, invitat în emisiune alături de profesorul Coșea.

„În puterea Guvernului actual nu stă nimic, organizarea alegerilor, fiindcă pe statul actual nu se poate face nimic. Deci, toate programele pe care le-a enunțat domnul profesor și de la care guvernanții ar putea să învețe pot fi făcute într-un stat funcțional, într-un stat nefuncțional cum este al nostru nu pot fi îndeplinite, inclusiv sprijinirea fermierilor care au produs legume și fructe în vara asta pentru a intra pe piață.

Statul român actual nu poate face asta. Un stat reformat, și va dura ani de zile până îl reformezi, ar putea să facă lucrul ăsta. La fel cu energia, la fel cu industria grea. Deci, acum nu există niciun program real. A avut un singur program în 30 de ani, România, a fost programul lui Dragnea la programul PSD din 2016, cu care a luat PSD-ul cât Nicușor Dan - 48% aproape - la acele alegeri”, a precizat Chirieac, în direct la România TV.

