O femeie și fiica ei vitregă, virale pe TikTok, după ce i-au provocat pe oameni să ghicească diferența de vârstă dintre ele / VIDEO

O femeie și fiica ei vitregă au stârnit un val de reacții și discuții în contradictoriu pe TikTok după ce au postat un videoclip în care le cer utilizatorilor să ghicească diferența de vârstă dintre ele. În clipul care a acumulat peste 2,5 milioane de vizualizări, Nika Diwa, creatoare de conținut din Statele Unite, apare alături de fiica soțului ei, Emeka Joseph Ihedigbo, pe care o numește „fiică bonus”. Fără ezitare, Nika i-a invitat pe urmăritorii ei să estimeze diferența de vârstă dintre ele.

„Puteți să ghiciți diferența de vârstă dintre mine și fiica bonus?”, întreabă creatoarea de conținut, adăugând: „Indiciile sunt în video. Ce părere ai?”

Cele două femei, care par să fie mai degrabă surori, au surprins pe mulți cu aspectul lor tineresc.

"Incredibil cât de mult seamănă. N-ai zice că mama are vârsta pe care o are"

"Mai rar așa. Puteți ieși în club împreună, n-ar ști nimeni că fata e însoțită de mamă"

„Poate aveți anul nașterii în comun”, a scris cineva.

„Aș zice că ea are 18, 19 ani, iar tu în jur de 36?”, „Care-i mama și care-i fiica? Sincer, eu nu știu, dar aș zice că mama este cea care poartă rochie”, „Ea are 34, iar fiica bonus are 26 de ani, așa că este o diferență de opt ani între ele!”, au comentat internauții.

Într-un alt videoclip, Nika a dezvăluit că are 34 de ani și că fiica ei „bonus” are 26 de ani, astfel că diferența de vârstă dintre ele este de doar opt ani.

TikTok a introdus funcții și efecte noi

TikTok lansează frecvent noi funcții și actualizări pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Iată câteva dintre cele mai recente noutăți:

Crearea de conținut cu AI: TikTok a început să integreze funcționalități de inteligență artificială care permit utilizatorilor să creeze efecte vizuale și sonore personalizate sau să genereze conținut automatizat pe baza preferințelor lor.

Funcția "Stories": După ce a fost testată în anumite regiuni, TikTok a implementat opțiunea de a posta Stories, similar cu Instagram și Facebook, oferind utilizatorilor un mod suplimentar de a împărtăși momente efemere.

Instrumente avansate de editare: TikTok a adăugat noi opțiuni de editare video, inclusiv efecte de tranziție și instrumente de ajustare a culorilor, pentru a permite utilizatorilor să creeze videoclipuri și mai creative și profesioniste.

Funcția "Focus": O nouă opțiune care le permite utilizatorilor să evidențieze anumite zone ale videoclipurilor, oferind un efect de estompare a fundalului pentru a atrage atenția asupra subiectului principal.

Sponsorizări extra: TikTok a extins oportunitățile de monetizare pentru creatori prin introducerea de noi instrumente de sponsorizare și opțiuni de generare a veniturilor direct prin aplicație.

Îmbunătățiri în algoritmul de recomandare: Algoritmul TikTok a fost optimizat pentru a oferi recomandări personalizate și relevante, bazate pe comportamentul și preferințele utilizatorilor.

Aceste actualizări sunt menite să îmbunătățească interacțiunea utilizatorilor și să le ofere mai multe opțiuni pentru a-și exprima creativitatea pe platformă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News