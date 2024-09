Stare de asediu în Martinica. Costul vieții scoate populația în stradă

CITEȘTE ȘI: Manifestație anti-imigranți cu arestări, la Dublin. Peste 40.000 de români locuiesc pe „Insula de Smarald”

Autoritățile din insula Martinica din Caraibele franceze au impus o stare de asediu între orele 21:00 și 5:00 în unele părți ale capitalei sale pentru a reprima protestele violente care se intensifică din cauza costului ridicat al vieții.

Potrivit Radio France International (RFI), cel puțin 14 persoane, dintre care 11 polițiști, au fost rănite - unele de arme de foc - în timp ce scenele alarmante de pe rețelele de socializare arătau vehicule cuprinse de flăcări, clădiri distruse și polițiști înarmați mărșăluind spre proteste.

Biroul prefectului numit de Franța în Martinica, Jean-Christophe Bouvier, a declarat că interdicția se va prelungi până la 23 septembrie și a fost menită să protejeze populația și întreprinderile, de asemenea, să restabilească legea și ordinea.

Reducerea costului vieții

Demonstranții spun însă că au fost nevoiți să protesteze după ce autoritățile și întreprinderile au închis ochii la petițiile de reducere a costului vieții.

Statisticile naționale franceze arată diferențe semnificative între costul vieții din Franța continentală și cel din teritoriile de peste mări, locuitorii din Martinica plătind cu aproximativ 30-42% mai mult pentru alimente.

VEZI ȘI: Un bărbat a fost ucis în cursul unei operațiuni de aplicare a legii, în Noua Caledonie

Anul trecut, ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin, s-a angajat să abordeze problema companiilor care își folosesc poziția dominantă pe piață pentru a umfla prețurile, însă locuitorii insulei din Caraibe spun că încă se luptă să ajungă la limită.

Rodrigue Petitot, liderul Rally for the Protection of Afro-Caribbean Peoples and Resources, care a avut o campanie continuă pentru a aborda costul vieții, a declarat pentru France 24 că prioritatea protestului este să se asigure că oamenii își pot permite alimente.

Există „alte nemulțumiri”

Shazi Chalon, atașatul cultural și de afaceri al consulatului Sfintei Lucia în Martinica, a declarat că există „alte nemulțumiri” în centrul protestului.

„Martinica ar trebui să fie un departament al Franței, ceea ce înseamnă că oamenii de aici ar trebui să fie la același nivel cu Franța, dar există mulți oameni care privesc lucrurile diferit și văd că există o disparitate uriașă în modul în care Franța gestionează Martinica - în sensul că ei cred că într-o țară majoritar de culoare, toți oamenii care dețin cele mai înalte poziții aici ... sunt din Franța”, a adăugat el.

Chalon, care deține dubla cetățenie din Sfânta Lucia și Martinica, a declarat că există, de asemenea, preocupări cu privire la impactul continuu al inegalităților istorice. „Aveți populația albă locală care, unii dintre ei ai căror bunici și strămoși, încă de pe vremea sclaviei, dețineau plantații, care ... astăzi dețin cea mai mare parte a puterii economice în Martinica și dețin majoritatea terenurilor agricole, precum și majoritatea sectorului de afaceri”, a spus el, conform The Guardian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News