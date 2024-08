"Ce mai înseamnă, în ziua de astăzi, să fii bărbat?”. Ce se întâmplă cu serialul de comedie "Bravo, tată!"

Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel revin pe micile ecrane în comedia Bravo, tată!, într-un nou sezon, din 6 septembrie, la Antena 1. Serialul ce prezintă povestea a patru bărbați ce se confruntă cu provocările parentale într-o manieră complet unică și plină de umor, va putea fi urmărit în fiecare sâmbătă, imediat după iUmor. Primul episod va fi difuzat în mod excepţional vineri, 6 septembrie, de la 20.30, înainte de meciul Kosovo – România, ce va putea fi urmărit de la 21.30, la Antena 1.

Un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut de soție și un bărbat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, vor asigura, în această toamnă, doza de amuzament din fiecare sâmbătă seară.

"Ce mai înseamnă, în ziua de astăzi, să fii bărbat?” este întrebarea care își va găsi răspunsul în noile episoade difuzate începând din această toamnă, iar din noul sezon nu vor lipsi personajele noi, replicile memorabile, provocările care vor ține publicul captiv și nici intrigile amuzante.

Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații cei patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare sâmbătă, imediat după iUmor, serialul "Bravo, tată!", difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Bravo, tată!, comedia ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, este despre familie, despre cum micile probleme casnice, de zi cu zi, stârnesc situații dintre cele mai complicate, cu rezolvări cât mai comice, dar și despre cum reușește un bărbat să fie și tată, și soț, și iubit și, totodată, să-și facă și timp pentru prieteni.

Un nou serial la Antena 1

De asemenea, în această vară, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Iubire cu parfum de lavandă, un nou serial original, semnat de către Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production.

Producţia aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni maturi, prinşi între două lumi complet diferite, dar care au şansa să îşi refacă viaţa, unul lângă celălalt şi să îşi găsească fericirea dincolo de toate greutăţile de care au avut şi continuă să aibă parte.

Ştefan, fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent, ajunge în satul idilic în care trăieşte Anda, mamă singură, medic respectat în comunitatea în care viaţa are un alt ritm. Cei doi ajung să trăiască o iubire total neaşteptată. Secrete întunecate, gelozii, intrigi şi minciuni de tot felul le vor sta în cale la tot pasul până îşi vor găsi drumul unul către celălalt, într-un loc în care oamenii trăiesc şi iubesc după alte reguli.

"Pentru mine, acest serial înseamnă enorm de mult. În primul rând, pentru că revenim la o poveste originală şi cum am putea spune ceva autentic românesc mai bine decât la sat? Dar e vorba de un sat idilic, asa cum ştim că încă mai există în România, unde viaţa, chiar dacă are greutăţile ei, este frumoasă, şi unde iubirea are cu totul alt parfum decât cea de la oraş. Parfum de Lavandă, chiar. Pentru că acest serial asta este. O iubire între două lumi… care se vindecă reciproc şi se regăsesc”, dezvăluie Ruxandra Ion.

