Nu de puține ori am venit acasă vara asta cu pepeni mari, "rotofei", frumoși pe dinafară, despre care am fi crezut că pârâie sub lama cuțitului atunci când sunt tăiați și de la care aveam așteptări ca-n copilărie: că ne vom murdări pe la gură de la prea multă zeamă. Însă... surpriză. Nici vorbă să fie suculenți. Vorbim aici de cei mai mulți de pe piață.

"Leopardul" de dincolo de gardul vopsit nu e altceva decât un miez roșu, aparent dulce, cu semințe alb-galbene, "crude", ca-n poza de mai jos:

Și nici dulce nu e!

Am încercat să cerem explicații de la cei care cultivă pepeni de ani de zile, așa că am luat legătura cu doamna Flavia Bileru ai cărei părinți sunt cunoscuți pe piața pepenilor de Dăbuleni. Din spusele acesteia, explicația pentru prezența semințelor albe într-un pepene roș-cocoș, care nu tot timpul este crud și în realitate chiar are gust, ar fi următoarea:

"Depinde de soi. A fost și foarte cald... Noi nu am mai cultivat. E al treilea an de când nu mai cultivăm. Familia mea se ocupa în mod deosebit. A fost foarte cald și depinde mult și de soiuri. În principiu, canicula a afectat foarte mult producția și, implicit, calitatea, gustul" ne-a spus aceasta.

Din cele discutate cu doamna Bileru am înțeles că temperaturile ridicate le grăbesc coacerea forțat și astfel semințele "rămân în urmă". Miezul se coace (dar nu într-atât încât să devină și dulce ca mierea) iar sâmburii nu apucă să se mai înnegrească și să ajungă la maturitate odată cu pulpa. E ca și cum am pune un cozonac la foc pripit iar când îl scoatem din tavă, deși pe deasupra e rumen și pare să fi prins culoare, mijlocul este crud încă.

Și Chat GPT are o explicație

Întrebat dacă există într-adevăr aceste soiuri de pepeni care, deși se coc și uneori "prind" și dulceață (deși, cel mai des, nu sunt atât de dulci ca cei cu semințe negre), ajung la maturitate cu semințele albe. Inteligența artificială ne-a lămurit: culoarea semințelor nu are mereu de-a face cu cât de copt sau de necopt este fructul, în cazul nostru pepenele.

Iată ce răspuns am primit:

"Da, există soiuri de pepeni care, chiar și atunci când sunt complet copți, pot avea semințele albe. Aceste semințe sunt adesea mai mici și mai moi decât semințele negre obișnuite.

În general, pepenii fără semințe (sau cu semințe foarte mici și albe) sunt rezultatul unui proces de încrucișare genetică. Acești pepeni sunt creați prin încrucișarea unui pepene diploid (cu două seturi de cromozomi) cu un pepene tetraploid (cu patru seturi de cromozomi), rezultând un pepene triploid (cu trei seturi de cromozomi). Aceștia sunt sterili și, prin urmare, nu pot produce semințele negre tipice, ci doar semințe albe sau translucid, neviabile.

Totuși, chiar și unele soiuri tradiționale de pepeni cu semințe pot avea ocazional semințe albe, dar acest lucru poate fi influențat de condițiile de creștere, de maturitatea pepenelui sau de varietatea specifică."

Așa arată, însă, un pepene crud. Pentru că da, de multe ori, când nu vorbim de soiuri încrucișate, semințele albe sunt indicatorul numărul 1 al unui fruct crud. În poza de mai jos vedem, clar, că miezul nu este roșu, ci roz, ceea ce înseamnă că pepenele este necopt pe de-a'ntregul.

