Truc simplu pentru a recâștiga controlul asupra alimentației și greutății. ”Nu vei muri de foame”

Responsabilitatea este cheia în recâștigarea controlului asupra alimentației și greutății. Cătălin Croitoru, nutriționist și antrenor, a explicat, în cadrul emisiunii ”DC Anima”, că asumarea responsabilității pentru alegerile alimentare îți oferă puterea de a schimba ceea ce nu funcționează în viața ta.

”În momentul în care eu sunt responsabil, nu mai sunt victimă”

”Totul se rezumă la a-ți lua viața în propriile mâini. Este o responsabilitate. (…) Cineva o să vină către mine și o să-mi spună: `Mănâncă asta, că e bună, și asta, și asta`. O să devin gras pentru că am mâncat tot ce a spus el, dar, până la urmă, este alegerea mea că am mâncat. Nu mi-a băgat nimeni pe gât. Eu am ales să mănânc chipsurile, eu am ales să mănânc carne. Sau eu am ales să mănânc sănătos. E vorba de răspundere și de responsabilitate. În momentul în care eu sunt responsabil, nu mai sunt victimă. Ba dimpotrivă, responsabilitatea vine la pachet cu o superputere. Dacă îți asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în viața ta, vei înțelege că tot ce ai realizat este rezultatul alegerilor tale și, în același timp, vei putea să alegi să și schimbi. Dar, dacă tu nu ești responsabil pentru asta, ci altcineva este, automat ești victimă. Din poziția de victimă nu ai capacitatea de a te ajuta singur. Alegerea este liberul arbitru și este cea mai mare putere pe care noi o avem”, a spus Cătălin Croitoru la DC News TV.

Metode practice de a-ți controla porțiile

Pentru a te ajuta să mănânci mai echilibrat și să devii mai conștient de alegerile tale alimentare, nutriționistul propune un truc simplu. ”Nu vei muri de foame, dar se întâmplă un proces de conștientizare”. Vezi pe DCNEWSTV despre ce e vorba.

Citește și: Mihaela Bilic, avertisment pentru femei: Sunt cele trei elemente care strică pielea

Mihaela Bilic, nutriționist, a vorbit despre consumul de fructe și impactul pe care îl are zahărul asupra pielii.

Fiecare dintre noi știm că fructele sunt o sursă importantă de vitamine, minerale și fibre, necesare pentru o bună stare de sănătate, însă trebuie consumate cu atenție și nu de toată lumea.

Nutriționistul Mihaela Bilic a subliniat situațiile medicale în care, deși sănătoase, fructele nu sunt recomandate.

”Pentru ficat, gastro, sub nicio formă fructele. Dacă nu ai probleme de apetit, pentru că fructele fac poftă de mâncare. Fructele au apă cu fructoză, iar în momentul în care le găsim, noi trebuie să mâncăm din ce în ce mai multe. Așa ne-a lăsat natura, să ne îngrășăm ca ursul mâncând fructe. Rapid și apoi să intrăm la hibernare, să trăim cu grăsimea din fructe. Nu mai hibernăm. Și atunci, vin americanii și zic: Dimineața începem cu un smoothie de fructe. Ferească Dumnezeu. De ce am începe cu așa ceva? Ce să vezi, din pâine cu carne, stomacul meu e fericit și nu are nicio aciditate.

Ce avem în fructe? Apă cu fructoză, incontestabil, fermentează, face alcool. Ce mai avem acolo? Vitamine și minerale. Dar le avem și în legume. Și atunci, recomandarea mea este să le mâncăm moderat. Citește continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News