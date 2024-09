Grapini, propunere bombă în PE. Viza și România. Europarlamentarii au lăsat privirea în jos. Tăcerea care spune totul

Doar că atunci când colegii ei au auzit... s-au făcut că... plouă. Maria Grapini a propus ca europarlamentarii să-și doneze indemnizația pe o lună pentru oamenii care și-au pierdut casele în urma inundațiilor.

Poate te așteptai ca membrii Parlamentului European să aplaude, să fie de acord, dar nu. S-a lăsat o liniște care spune totul.

„Domnule comisar, stimați colegi, nu pot să încep decât spunând condoleanțe familiilor care și-au pierdut viețile în țările din est. În țara mea deja sunt 8 decedați.

Este dezastru dacă cineva se îndoiește de mărimea dezastrului. Uitați-vă la imagini: copii care scot nămol din școală, militari, jandarmi, voluntari muncesc să scoată pe brațe oamenii.

Domnule comisar, poate mă ascultați, este important nu să clamăm solidaritatea, ci să o facem prin fapte. De aceea cred că trebuie imediat alocate fonduri nu cât mai avem în buget, ci cât trebuie pentru că nimic nu este mai important decât viața oamenilor. Nu pot să stea în frig, în ploaie, în corturi!

Domnule comisar, și vă provoc, spuneți-i doamnei președinte, haideți să facem cu toții o solidaritate! Donați-vă indemnizația pe o lună! Am calculat și am face 1000 de case dacă toți am dona indemnizația pe o lună!

Oamenii au nevoie de susținere și prin fapte și să crească încrederea că noi, aici, nu numai dezbatem și ne cerem scuze sau ne rugăm pentru ei, ci facem ajutoare concrete! Nu va putea fiecare țară singură să se descurce și trebuie imediat să dați banii!”, a spus Maria Grapini.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat joi la Wroclaw (Polonia) un ajutor de 10 miliarde de euro din Fondul de coeziune al UE pentru ţările din Europa Centrală, între care România, afectate de inundaţii, relatează AFP.



De săptămâna trecută, vânturile puternice, precipitaţiile excepţional de abundente şi inundaţiile au ucis 24 de persoane în regiune.



„La prima vedere, este posibil să se aloce 10 miliarde de euro din Fondul de coeziune pentru ţările afectate. Acesta este un răspuns de urgenţă", a declarat Ursula von der Leyen după o reuniune cu şefii de guvern din Polonia, Republica Cehă, Austria şi Slovacia.



„Pentru mine a fost (...) sfâşietor să văd distrugerea şi devastarea" cauzate de inundaţii, a adăugat ea.



„Dar trebuie să spun, de asemenea, că este încurajator să văd solidaritatea enormă dintre oamenii din ţările dumneavoastră", a declarat responsabila UE.



Ea a indicat că Uniunea Europeană are două surse potenţiale de ajutor - Fondul de coeziune şi Fondul de solidaritate - pe care le poate folosi pentru „a contribui la finanţarea reparaţiilor şi reconstrucţiei".



De săptămâna trecută, vânturile violente şi ploile torenţiale au provocat moartea a cinci persoane în Austria, şapte în Polonia, şapte în România şi alte cinci în Cehia.

