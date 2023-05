Ronaldo se îndepărtează și mai mult de titlu, în Arabia Saudită. Al-Nassr a făcut egal cu o echipă care se află la limita retrogradării

Oaspeţii, care luptă pentru evitarea retrogradării, au deschis scorul prin Fabio Martins (4), dar spaniolul Alvaro Gonzalez a egalat relativ repede (17).



Cristiano Ronaldo a crezut că a adus-o pe Al-Nassr în avantaj în min. 58, dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.



În acest timp, liderul Al-Ittihad a dispus de Abha cu scorul de 4-0 şi s-a desprins la patru puncte de a doua clasată, Al-Nassr, când au mai rămas patru etape de jucat.



La finalul partidei, Ronaldo a fost înconjurat de jucătorii de la Al-Khaleej, care încercau să obţină tricoul starului portughez, dar lusitanul a împins supărat un membru al staffului oaspeţilor care încerca să îşi facă un selfie cu el.

Messi ar fi semnat un contract în Arabia Saudită, potrivit presei: „Afacerea a fost încheiată”

Fotbalistul argentinian Lionel Messi, starul echipei Paris Saint-Germain, va juca în Arabia Saudită din sezonul viitor, a afirmat, marţi, o sursă saudită apropiată negocierilor, descriind contractul drept unul "enorm", relatează AFP.

Plecarea fotbalistului argentinian în bogatul regat din Golf este "o afacere încheiată. El va juca în Arabia Saudită", a afirmat sursa sub acoperirea anonimatului.



"Contractul este excepţional. Este enorm. Mai sunt de finalizat câteva detalii", a adăugat sursa, fără să citeze numele clubului vizat.



La rândul său, clubul Paris Saint-Germain, solicitat de AFP, s-a rezumat să amintească faptul că angajamentul lui Messi expiră pe 30 iunie.



"Dacă echipa ar fi dorit să-i reînnoiască acordul, acest lucru ar fi fost făcut mai devreme", a mai precizat o sursă a clubului parizian. Conform acestei surse, Messi doreşte să-şi onoreze contractul aşa cum este stipulat.



Starul argentinian Lionel Messi ar fi primit o ofertă formală de a semna pentru clubul saudit de fotbal Al-Hilal, a afirmat pentru Reuters, joi, o sursă apropiată de căpitanul naţionalei Argentinei, campioana mondială.



Oferta din partea clubului saudit este singura primită de Messi până acum, preciza sursa, iar presa argentiniană scrie că valoarea contractului ar fi de circa 400 de milioane de dolari pe an.



Dar Al-Hilal nu a răspuns la cererea de a comenta acest lucru.



Presa a relatat în ultima vreme că Messi (35 ani) s-ar putea întoarce la clubul la care şi-a desfăşurat cea mai mare parte a carierei, FC Barcelona, o altă posibilă destinaţie fiind Major League Soccer, mai precis clubul Inter Miami, deţinut de fostul internaţional englez David Beckham.



Lionel Messi a fost suspendat şase zile de clubul Paris Saint-Germain după ce nu s-a prezentat la antrenamente, plecând în Arabia Saudită, pentru o acţiune de promovare turistică a acestei ţări.



Rivalul lui Messi, portughezul Cristiano Ronaldo a semnat în decembrie pentru clubul saudit Al-Nassr, contractul aducându-i circa 220 de milioane de dolari pe an, scrie Agerpres.

