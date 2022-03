Romgaz a luat un credit de 325 milioane de euro de la Raiffeisen pentru achiziţia Exxon România

Romgaz va utiliza împrumutul pentru a finanţa parţial preţul de achiziţie care se va plăti pentru toate acţiunile emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), care deţine 50% din drepturile şi obligaţiile aferente perimetrului Neptun Deep, potrivit Agerpres.



Facilitatea de împrumut în valoare de 325 milioane euro are o perioadă de scadenţă de cinci ani şi este corelată cu performanţa financiară generală a Romgaz. Facilitatea, în care Raiffeisen Bank acţionează în calitate de creditor, oferă Romgaz finanţarea pentru planul său de dezvoltare a resurselor, acoperind o parte a preţului de achiziţie a tuturor acţiunilor emise de EMEPRL.



"Semnarea acestui acord de finanţare este necesară realizării unui obiectiv important asumat în strategia Romgaz de dezvoltare pentru perioada 2021-2030, respectiv pentru finalizarea achiziţiei acţiunilor EMEPRL care deţine 50% din drepturile şi obligaţiile aferente perimetrului Neptun Deep.

Este un prim pas care dovedeşte determinarea noastră de a menţine Romgaz drept cel mai important jucător pe piaţa de gaze din România şi a ne poziţiona strategic în contextul actual geopolitic. Dezvoltarea şi exploatarea, cât mai curând posibil, a zăcămintelor cu potenţial comercial din perimetrul Neptun Deep vor asigura adăugarea la producţia de gaze naturale a României a unor volume considerabile care vor susţine, fără doar şi poate, securitatea în aprovizionarea cu gaze naturale a ţării", a declarat directorul general al Romgaz, Aristotel Jude.



La rândul său, directorul economic al companiei, Răzvan Popescu, susţine că această cooperare cu partenerii financiari vizează asigurarea finanţării competitive a achiziţiei acţiunilor EMEPRL, obiectiv strategic de investiţii Romgaz, menit să contribuie în mod real la consolidarea securităţii energetice.



"Acest acord constituie prima etapă de finanţare necesară Romgaz în contextul proiectului Neptun Deep, urmând ca după finalizarea tranzacţiei de achiziţie a acţiunilor EMEPRL să demarăm formalităţile asigurării viitoarelor finanţări necesare grupului Romgaz pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep", a precizat Răzvan Popescu.



Acordul de finanţare în valoare de 325 milioane euro este un exemplu pentru angajamentul Raiffeisen de a susţine procesul de tranziţie spre o economie mai verde, permiţând companiilor să-şi implementeze strategiile lor sustenabile, a spus Cătălin Cepişcă, senior director al băncii.



"Tranziţia către un sistem energetic cu emisii zero net este posibilă cu campioni puternici din domeniul energiei, precum Romgaz, care asigură de-a lungul procesului siguranţa furnizării în regiune. Suntem încântaţi să fim principala bancă de finanţare a companiei şi considerăm că această facilitate semnificativă este o indicaţie clară a sprijinului nostru pentru sectorul energetic", a concluzionat acesta.



Încheierea contractului de finanţare a fost facilitată de suportul juridic al firmelor de avocatură Dentons, reprezentând Romgaz şi Wolf Theiss, acţionând pentru creditorul Raiffeisen Bank.



Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Romgaz a aprobat în data de 10 decembrie, la a doua convocare, preluarea participaţiei de 50% deţinută de ExxonMobil la proiectul de gaze de mare adâncime Neptun Deep. Totodată, în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost aprobată contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituţii de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părţi din preţul tranzacţiei de achiziţie de către Romgaz a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production România Limited.



Consiliul de Administraţie al SNGN Romgaz a avizat în 2 noiembrie achiziţia tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, preţul de achiziţie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari şi poate fi ajustat pozitiv cu cel mult 10 milioane dolari.



În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.

