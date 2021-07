Romario Moise a semnat cu Rapid Bucureşti

Clubul de fotbal FC Rapid l-a transferat, luni seara, pe Romario Moise, mijlocaşul ofensiv semnând un contract valabil două sezoane cu gruparea giuleşteană.



"Rapid a parafat astăzi o nouă achiziţie, reuşind să îl transfere pe Romario Moise, de la Astra Giurgiu. În vârstă de 24 de ani, mijlocaşul ploieştean a semnat un contract pe doi ani cu Rapid, urmând a se alătura mâine lotului condus de Mihai Iosif", a anunţat FC Rapid pe site-ul său oficial.



Moise a declarat că a copilărit cu Daniel Niculae, Cristian Săpunaru şi Cristian Oros, precizând că în vestiarul fostei echipe, Astra Giurgiu, se asculta imnul Rapidului după victorii.

Moise, al optulea transfer





"Am avut mai multe oferte, dar Rapidul şi echipele de tradiţie nu se refuză. S-a creat o mare emulaţie în jurul Rapidului, ceea ce e normal, pentru că este o echipă atât de iubită, şi îmi doresc performanţă, ca peste tot. Voi munci mult şi voi da totul, iar ca echipă îmi doresc să fim uniţi, în spiritul Rapidului. Am jucat o dată contra suporterilor rapidişti, cu UTA, şi am fost copleşit de emoţie, a fost ceva foarte frumos. Mi-am dorit să revin, de data asta în tricoul Rapidului. Sunt nerăbdător să intru în spiritul Rapidului, am copilărit pe lângă Nico, Săpunaru, Oros... La Astra în vestiar se asculta imnul Rapidului după victorii, astfel am crescut în spiritul Rapidului şi abia aştept să îl simt pe pielea mea", a spus Moise.



Născut la Ploieşti, la 21 septembrie 1996, Moise a jucat în cariera sa la Astra Giurgiu, UTA Arad şi în returul sezonului precedent la divizionara secundă Petrolul Ploieşti. El are în palmares un titlu de campion (2015-2016) şi o Supercupă a României (2016-2017), ambele câştigate cu Astra Giurgiu.



Romario Moise este al optulea jucător transferat de FC Rapid după mijlocaşul Alexandru Cristian Albu, fundaşul Claudiu Belu-Iordache, mijlocaşul Ljuban Crepulja, mijlocaşul Nicolae Carnat şi fundaşii Dragoş Grigore, Junior Morais şi Cristian Săpunaru.



Gruparea giuleşteană s-a despărţit de cinci jucători de la promovarea în Liga I, Ionuţ Voicu, fundaş care s-a retras din activitate, Marian Drăghiceanu, Daniel Benzar, Amir Jorza şi Ivica Zunic, scrie Agerpres.