Românii zic pas investițiilor. Salariul, cea mai importantă sursă de venit: 85,5% e dat pe cheltuieli

Cheltuielile totale ale populaţiei au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor, în primul trimestru al acestui an, cea mai mică pondere, aproape inexistentă, fiind destinată investiţiilor (doar 0,2%), arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în perioada analizată, în termeni nominali, 6.227 de lei/gospodărie şi 2.476 lei/persoană. În acelaşi context, în primele trei luni din 2022, cheltuielile totale ale populaţiei au fost, în medie, de 5.324 lei/lună/gospodărie (2.117 lei/persoană) şi au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor totale.

Pe ce se duc banii românilor

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi pentru acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).



Totodată, cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau pentru construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi de echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 0,2%, potrivit Agerpres.

Salariile, cea mai importantă sursă de venituri

Datele INS relevă faptul că, în perioada ianuarie - martie 2022, veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.777 lei/lună/gospodărie (2.297 lei/persoană), iar veniturile în natură au fost estimate la 450 lei/lună/gospodărie (179 lei/persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate acestora au format cea mai importantă sursă de venituri, respectiv 67,1% din veniturile totale ale gospodăriilor.



De asemenea, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit veniturile din prestaţii sociale (20,9%), veniturile în natură (7,2%), contravaloarea în principal a consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), veniturile din agricultură (1,3%), precum şi cele din proprietate şi din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

INS: Românii au economisit mai puțini bani în 2021

Românii nu prea mai au din ce să pună deoparte pentru zile negre. Doar pensionarii ce sunt mai grijulii şi, din puţinul pe care-l au, încearcă să pună la puşculiţă câte ceva pentru situaţii neprevăzute, lună de lună.

Economiile au reprezentat anul trecut, în medie, 807 lei lunar pe gospodărie, ceea ce a însemnat 14,2% din veniturile totale, în scădere faţă de anul precedent cu două puncte procentuale, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Situaţia pe categoriile de gospodării analizate se prezintă astfel: gospodăriile de pensionari au economisit în medie +15,4% din venituri, cele de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole +14,7%, cele de salariaţi +14,1%, cele de agricultori +9%, în timp ce, nivelul cel mai scăzut al economiilor, de +4,5%, s-a înregistrat la gospodăriile de şomeri. Printre gospodăriile cu cele mai mici economii (până în 10% din veniturile totale) s-au regăsit gospodăriile de agricultori (+9%), de şomeri (+4,5%), cele din regiunea Sud-Est (+9,1%), gospodăriile formate din persoane singure (+8,6%), cele cu vârsta cuprinsă între 15 - 24 ani (+6,3%).

Românii au apelat la credite şi CAR

Veniturile au depăşit cheltuielile cu 16%, la gospodăriile formate din 5 persoane (+17,3%), la cele din regiunile Sud-Muntenia (+16,8%) şi Centru (+17,1%), la cele cu nivel de pregătire superior (+16,4) Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor din mediul rural a fost, în anul 2021, de 13,8%, iar în mediul urban s-au înregistrat, în medie, economii care au reprezentat 14,4% din veniturile totale. În profil teritorial, veniturile au depăşit cheltuielile în toate regiunile. Economiile înregistrate s-au situat între 9,1% din veniturile totale în regiunea Sud-Est şi 17,1% în regiunea Centru. "Pentru acoperirea cheltuielilor, o parte din gospodării au retras sume din economiile realizate în perioadele anterioare depuse la bănci şi alte instituţii financiare sau au apelat la împrumuturi şi credite de la bănci, CAR, agenţi economici şi de la persoane particulare, sumele intrate cu acest titlu în bugetele gospodăriilor formând în medie 6,6 lei şi respectiv 8,7 lei lunar pe gospodărie.

Împreună cu sumele încasate sub formă de avans sau prin restituirea unor sume acordate altor persoane, precum şi cu contravaloarea mărfurilor cumpărate şi a serviciilor prestate pe credit, toate aceste fluxuri monetare intrate în bugetele gospodăriilor s-au ridicat, în medie, la 17,6 lei lunar pe o gospodărie, acoperind 0,4% din cheltuielile totale ale gospodăriilor", subliniază INS. Citește mai departe>>

