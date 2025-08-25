Data actualizării: | Data publicării:

Românii, printre cei mai puțin dispuși să stea peste program. Grecii, lideri la ore suplimentare

Angajații români fac puține ore suplimentare în comparație cu alți cetățeni europeni, potrivit celui mai recent sondaj Eurostat.

În anul 2024, doar 1,8% dintre angajații din România au lucrat săptămânal 49 de ore sau mai mult, situând România printre țările europene cu cel mai redus număr de ore suplimentare. Aceasta contrastează puternic cu țările din UE în care angajații stau cel mai mult peste program.

Grecia, lider la ore suplimentare

La polul opus, Grecia se află în fruntea clasamentului, cu 12,4% dintre angajați lucrând peste 49 de ore pe săptămână, urmată de Cipru (10%) și Franța (9,9%). 

 

Sursa foto: Captură de ecran Eurostat

Bulgarii stau cel mai puțin peste program

Pe de altă parte, pe lângă România, cele mai reduse procente de ore suplimentare de muncă s-au înregistrat în Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%).

Datele mai arată că persoanele care lucrează pe cont propriu sunt mai predispuse să facă ore suplimentare: 27,5% dintre acestea au lucrat peste 49 de ore pe săptămână, comparativ cu doar 3,4% dintre angajați.

Domeniile în care se înregistrează cele mai multe ore suplimentare

În funcție de domeniu, orele suplimentare sunt cele mai frecvente în rândul lucrătorilor calificați din agricultură, silvicultură și pescuit (26,2%) și al managerilor (21,1%).

Statisticile indică, totodată, o tendință de scădere a orelor suplimentare de muncă în Uniunea Europeană: în 2014, 9,8% dintre angajați lucrau peste 49 de ore pe săptămână, iar în 2019 procentul era de 8,4%. În prezent, media UE a ajuns la 6,6%.

