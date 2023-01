Românii preferă asigurările de tip Casco celor de viaţă. Iancu Guda: Nu e vorba de bani. Asigurăm tabla de la maşină mai mult decât ne protejăm familia

"Conform cifrelor ASF, românii au cheltuit în 2022 în jur de 125 euro pentru soluţii de asigurare, în condiţiile în care media din Europa Centrală şi de Est este de 300 de euro, iar în UE este de 2100 euro. Evident, diferenţele de salarii nu sunt chiar atât de mari, deci problema este una de conştientizare a nevoii de asigurare. Atunci când vorbim de asigurări pentru persoane fizice, avem mai multe categorii. Le avem pe cele obligatorii, impuse de legislaţie, cum e RCA, şi pe cele facultative, cum e CASCO.

Din perspectiva riscului asigurat, avem asigurări de viaţă şi cele generale. Cele din urmă au acoperire largă, fiind incluse locuinţe, maşini, obiecte de valoare, etc. Asigurarea de viaţă ne protejează împotriva accidentelor. În cazul acestora, dacă capacitatea de muncă e afectată, primim despăgubire. Am analizat ofertele din piaţă şi am văzut că despăgubirea maximă e 900.000 lei. Dar poţi opta pentru mai multe poliţe simultan. Costul primei anuale e de 0,5% din suma asigurată, deci cam 4500 lei, dacă mergem la plafonul maxim.

Pe de altă parte, asigurarea opţională CASCO îţi protejează maşina împotriva furturilor, accidentelor, etc. Costul primei anuale este între 3 şi 5% la o maşină nouă, din suma asigurată. În funcţie de riscurile asigurate, poliţa este de 5 sau 10 ori mai scumpă decât asigurarea de viaţă.

În ciuda acestui fapt, aproximativ 8% dintre români îşi asigură autoturismul, chiar dacă nu sunt obligaţi de bancă, în timp ce doar 3% optează pentru asigurare de viaţă, dacă nu sunt obligaţi de bancă.

Nu este vorba despre bani, deci. De trei ori mai mulţi români iau CASCO faţă de asigurarea de viaţă? Ne asigurăm tabla de la maşină mai mult decât ne protejăm familia, deşi este de cinci până la 10 ori mai ieftin să facem asigurare de viaţă", a declarat Iancu Guda la Banii în Mişcare, de la Digi24.

Semnal de alarmă cu RCA. Din ce în ce mai mulţi şoferi circulă fără asigurare

"În ultima perioadă am fost sesizaţi de existenţa unui număr tot mai mare de cazuri de vehicule neasigurate RCA implicate în accidente soldate atât cu vătămări corporale, cât şi cu importante pagube materiale.



Ultimul accident foarte grav în care a fost implicat un astfel de vehicul s-a produs în data de 16 decembrie în Paşcani, eveniment în care un autocar s-a răsturnat şi 27 de persoane, majoritatea copii, au suferit vătămări corporale importante. Dintre aceştia, o fată de 15 ani a avut nevoie de o primă intervenţie chirurgicală complexă pentru replantarea ambelor braţe amputate în accident.



Întrucât în Mass-media au fost transmise informaţii neclare cu privire la obligaţii şi drepturi legate de despăgubirea victimelor în astfel de cazuri, AVAC transmite următoarele clarificări:



- Persoanele vătămate în astfel de evenimente rutiere, indiferent dacă au calitatea de călător într-un mijloc de transport persoane (autocar) sau ocupant într-un alt vehicul, sunt protejate prin legislaţia naţională, fiind despăgubite după aceleaşi reguli aplicabile în cazul victimelor accidentelor de circulaţie produse de vehicule asigurate;



- Entitatea care preia obligaţia de despăgubire este Biroul Asiguratorilor Auto din România - BAAR, în conformitate cu prevederile legii nr. 132/2017;



- Valoarea despăgubirilor suportate de BAAR este recuperată de la şoferii vinovaţi de producerea accidentelor.



Utilizarea vehiculelor pe drumurile publice fără a avea asigurare RCA a luat amploare în ultima perioadă pe fondul creşterii excesive a preţului asigurărilor RCA. Conform Raportului privind evoluţia pieţei asigurărilor în semestrul I 2022 întocmit de Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, încasările RCA sunt mai mari cu 89% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021", transmite Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Acest articol reprezintă o opinie.