Românii au luat cu asalt contul de Facebook al cancelarului Austriei

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat miercuri seară, într-o conferinţă de presă cu liderul PPE, că ministrul de interne al ţării sale are „un nou calendar pentru primăvara următoare” în ceea ce priveşte aderarea României şi Bulgariei la Schengen.

Iată câteva dintre mesajele scrise de români pe contul de Facebook al cancelarului Austriei:

Trebuie sa-ti reconsideri poziția măcar în al 12 - lea ceas! România e parte din UE! Austria să se uite la corupții ei.

Când Kremlinul îți face agenda, cauți să găsești și nod în papură să îți motivezi ineptiile. Sper ca România și Bulgaria să își folosească dreptul de veto împotriva tuturor intereselor Austriei.

Rușine, Austria!!!!

Ce aveți cu România, stimate domn? Corupția din România vă deranjează? Dar cea din Austria e ok? Câți migranți din cei care sunt în Austria au venit prin România? Mințiți mai mult decât politicienii români! Rușine!

Cu siguranță dacă votul lor este „nein” va urma un mare boicot împotriva lor a tot ce există azi pro Austria, noi nu vom pierde prea mult chiar deloc, dar voi austriecii veți avea de pierdut enorm, VEȚI VEDEA

Rușine, Austria!!! Folosiți dreptul de veto într-un mod abuziv, condamnând viitorul a peste 19 milioane de români ! Ca și cetățeni europeni avem și drepturi, nu doar obligații!!!

De ce se mai leagă, acum, cancelarul Austriei. Rareș Bogdan: Dumnezeule! România s-a comportat impecabil!

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus, miercuri seară, că partea austriacă se plânge de „presiuni” la adresa companiilor care activează în România.

„Pentru mine a fost un șoc, probabil la fel de mare ca pentru Karl Nehammer, care se aștepta să fie o chestiune foarte festivă, dar a fost luat la țintă și la întrebări foarte dur. Eu i-am spus câteva lucruri - și istoric, legate și de chestiunile de colaborare, și de relațiile economice. Dânsul a făcut referire la 180.000 de refugiați care au fost nevoiți să treacă pe teritoriul Austriei dinspre Ucraina. I-am spus că la noi au fost 2,9 milioane și nu ne-am plâns, din contră, am considerat că trebuie ajutați acești oameni. Are o temă complet nouă, care a fost enunțată prima oară marți seară la întâlnirea comisarilor. (...) În afară de chestiunea migrației, avem o problemă cu faptul că, în ultimii ani, s-au făcut presiuni pe companiile austriece din România. Vă rog să-mi spuneți unde s-au făcut presiuni, i-am zis. A spus: am să vă spun, am să discut această chestiune inclusiv cu președinta Comisiei, pentru că am plângerea unor CEO. Am spus că este imposibil (...), că nu cred așa ceva și să ne dea probe!”, a spus Rareș Bogdan, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

„I-am vorbit și de istorie. Și i-am spus că e incorect. Aceste popoare sunt prietene, relațiile noastre sunt extraordinare, admirăm Viena, admirăm Austria, este păcat să duceți la un sentiment anti-european și să creați o problemă”, a mai spus Rareș Bogdan.

„E noul predicat al cancelarului Nehammer (n.r. cu referire la companii). Dumnezeule! România s-a comportat impecabil, de multe ori, de prea multe ori cu mănuși cu multe dintre companii și niciodată nu am auzit ca vreun stat din Europa să se plângă de rele tratamente! Austria nu poate să spună acest lucru”, a subliniat Rareș Bogdan.

„De ce veniți cu noua temă acum?! Inițial, m-am prezentat și am spus sunt liderul delegației, sunt în același timp un om care iubește Austria, să știți, și este incorect! Eu sufer - la fel toți românii - pentru că dumneavoastră vă comportați abuziv, într-un mod incalificabil cu frații mei români! El nu se aștepta ca noi să fim atât de preciși, să mergem și pe partea sensibilă. De asemenea, părea că are o lecție făcută pentru cei de afară, pentru votanții din ianuarie”, a mai spus Rareș Bogdan.

„Discuția nu a fost plăcută”, a mai zis europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

